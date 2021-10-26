Mercedes-Benz урежет маржу своих дилеров, чтобы профинансировать переход на электромобили

В Mercedes-Benz решили сократить маржу своих дилеров. Это решение продиктовано желанием компании оптимизировать финансирование перевода модельной линейки на электротягу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News.

Во время недавнего собрания дилеров Mercedes-Benz в США было объявлено, что компания сократит маржу продавцов на 0,5% - до 13%. Снижение прибыльности дилеров будет происходить за счет так называемой 6-процентной "торговой наценки".

Такое решение в Mercedes-Benz приняли, чтобы за счет прибыли своих дилеров частично профинансировать переход на электромобили.

"В Mercedes рассматривают любую возможность компенсировать эти расходы, и сокращение маржи - один из способов сделать это" - отметил в комментарии Automotive News владелец автосалона Mercedes-Benz из Нью-Лондона, штат Коннектикут.

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Компания планирует инвестировать более 46 миллиардов долларов в разработку электромобилей в период с 2022 по 2030 год. Дилерам предложат новые бонусы от продаж электромобилей, для чего структуру маржи дилерских центров будет упрощена, количество критериев эффективности, которые должны выполняться дилерами для получения бонусов, сократится.

Отметим, что прибыльность дилеров Mercedes-Benz в США резко возросла во время пандемии коронавируса, а рентабельность продаж почти удвоилась - с 3,3% до 6,4%.

"Сегодня дилеры зарабатывают больше, чем когда-либо ранее, - отмечает владелец дилерского центра Mercedes-Benz в Биллингсе, штат Монтана. - Пожалуй, сейчас лучший момент, чтобы сократить маржу во имя грядущего перехода на электромобили".

В Mercedes-Benz сообщили своим дилерам, что рынок электромобилей в Северной Америке имеет все предпосылки для роста на 850% в течение следующих шести лет. В компании считают, что к 2025 году электромобили будут составлять половину мирового производства бренда.

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