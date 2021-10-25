ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Mercedes-Benz відзначає 50-річчя машини з чотирма подушками безпеки для усіх пасажирів

Новость на русском →
Понеділок 25 жовтня 2021 08:58
Mercedes-Benz відзначає 50-річчя машини з чотирма подушками безпеки для усіх пасажирів Фото: Mercedes-Benz ESF 05 (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

50 років тому Mercedes-Benz представив експериментальний седан ESF 05, який створений в рамках програми посиленого вивчення безпеки дорожнього руху. Дослідну машину показали на другій конференції учасників цієї програми в Зіндельфінгені, Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Перед офіційною презентацією Mercedes-Benz ESF 05 пройшла серію краш-тестів. Так, машина піддавалася фронтальному і хлистовому ударам на швидкості 80 км/год, а також боковим ударам об стовп на швидкості 20 км/год.

Mercedes-Benz відзначає 50-річчя машини з чотирма подушками безпеки для усіх пасажирівЩоб відповідати підвищеним вимогам безпеки, конструкція кузова була посилена. Концепт-кар був створений на базі серійного седана Mercedes-Benz W114, отримавши збільшену на 100 мм колісну базу і збільшений на 370 мм передній звис.

Під капотом встановлено бензиновий V6, який дозволяв зберегти в підкапотному просторі зазор для деформацій. Панель приладів була виконана з ударопоглинаючого листового металу і покрита набиванням з пінополіуретану.

Mercedes-Benz відзначає 50-річчя машини з чотирма подушками безпеки для усіх пасажирівMercedes-Benz також оснастив ESF 05 триточковими ременями безпеки і чотирма подушками безпеки: водія і переднього пасажира, а також подушками в спинках передніх сидінь для захисту задніх пасажирів. У ESF 05 також з'явилися очищувачі фар і ABS. В результаті автомобіль став на 655 кг важчим, ніж стандартний W 114. Експериментальний ESF 05 виставлений в музеї Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz відзначає 50-річчя машини з чотирма подушками безпеки для усіх пасажирівСтатистика Mercedes-Benz показує, що 50 років досліджень систем безпеки не пройшли даром. У 2020 році на дорогах Німеччини загинуло всього 2719 осіб, що на цілих 16 474 людини менше, ніж за 1971 рік в одній Західній Німеччині.

Mercedes-Benz відзначає 50-річчя машини з чотирма подушками безпеки для усіх пасажирівНагадавши, найбільший автозавод у світі скоротив виробництво до рівня 1958 року. В середньому завод Volkswagen у Вольфсбурзі щорічно виробляє 780 тисяч автомобілів на рік, а за підсумками дев'яти місяців 2021 року виробнизтво знизилося до 300 тисяч.

Раніше повідомлялося, що Opel виплатив 65 млн євро за маніпуляціями зі шкідливими викидами. Це дозволило компанії уникнути судового розгляду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору