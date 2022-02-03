Менше трьох секунд до "сотні": в Україну приїхав найпотужніший Mercedes-AMG в історії

Оновлений Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe приїхав в Україну. Машина доступна вітчизняним покупцям в чотирьох версіях і серед них - найпотужніший серійний автомобіль підрозділу AMG - 63 S E Performance Plug-in-Hybrid.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
З оновленням купе отримало три нових кольори кузова. Всього для машини доступно п'ять матових покриттів, п'ять відтінків "металік" і два однотонних кольори. Також злегка оновився екстер'єр, в салоні з'явилися нові матеріали обробки, фірмова мультимедійна система MBUX.
Чотиридверне купе Mercedes-AMG GT на нашому ринку оснащується 6- і 8-циліндровими бензиновими моторами потужністю 367-639 К.С. всі Mercedes-AMG GT оснащуються 9-ступеневою автоматичною коробкою передач. Ціни на оновлений суперкар стартують від 110 тис. євро за задньопривідну машину з 367-сильним 3.0-літровим V6.
Нагадаємо, що у січні продажі нових автомобілів в Україні обвалилися у два рази. Початок року ознаменувався зміною лідерів.
Раніше ми повідомляли, що найбільша в Україні мережа газових АЗС закрила всі заправки через зростання цін на газ. Причина - несприятлива кон'юнктура на ринку.