Меньше трех секунд до "сотни": в Украину приехал самый мощный Mercedes-AMG в истории

Обновленный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe приехал в Украину. Машина доступна отечественным покупателям в четырех версиях и среди них – самый мощный серийный автомобиль подразделения AMG – 63 S E Performance Plug-in-Hybrid.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

С обновлением купе получило три новых цвета кузова. Всего для машины доступно пять матовых покрытий, пять оттенков "металлик" и два однотонных цвета. Также слегка обновился экстерьер, в салоне появились новые материалы отделки, фирменная мультимедийная система MBUX.

Рестайлинг также затронул пневматическую подвеску AMG RIDE CONTROL+. Теперь блок управления жесткостью подвески анализирует данные, в том числе от датчиков ускорения и положения колеса, чтобы за несколько миллисекунд индивидуально отрегулировать жесткость на каждом колесе в соответствии с дорожной ситуацией.

Четырехдверное купе Mercedes-AMG GT на нашем рынке оснащается 6- и 8-цилиндровыми бензиновыми моторами мощностью 367-639 л.с. Все Mercedes-AMG GT оснащаются 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на обновленный суперкар стартуют от 110 тыс. евро за заднеприводную машину с 367-сильным 3.0-литровым V6.

На вершине модельной линейки расположилась модификация Mercedes-AMG GT 63 S E Performance с гибридной силовой установкой в составе 4,0-литрового V8 (639 л.с.) и 200-сильного электромотора. Эта "парочка" способна разгонять большое немецкое купе от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 316 км/ч. За быстрейший немецкий суперкар с двумя рядами кресел придется заплатить как минимум 211 тыс. евро.

Напомним, что в январе продажи новых автомобилей в Украине обвалились в два раза. Начало года ознаменовалось сменой лидеров.

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