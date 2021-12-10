Маск поплутав: президент США помилково прорекламував електромобілі Tesla

Президент США Джо Байден опублікував твіт, присвячений новому плану стимулювання виробництва електромобілів, який обійдеться країні в 2 трильйони доларів. Але при цьому допустив серйозну помилку.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на СагЅсоорѕ.

У своєму твіті Байден сказав: "З моїм законом... ми створимо робочі місця, стимулюємо виробництво тут, у США, запропонуємо споживачам знижки для покупки випущених в США і на профспілкових підприємствах електричних транспортних засобів".

Звучить цілком нормально. Але повідомлення супроводжувалося відеороликом із зображенням кросовера Tesla Model X. а це вже серйозна помилка-на заводах компанії Tesla немає профспілок, а її глава Ілон Маск категорично виступає проти будь-яких пільг і дотацій. Крім того, в ролику присутній електричний спорткар Ford Mustang Mach-E, який виробляється... в Мексиці.

Tesla Model X

Демократи, що знаходяться при владі, наполягають на стимулюванні виробництва електромобілів, вироблених членами профспілок. Як ми повідомляли раніше, фактично це означає, що перевага буде відлаватися моделям Ford, General Motors і Stellantis.

Така дискримінація піддалася різкій критиці з боку інших автовиробників. Компанія Toyota, зокрема, заявила:"Давайте не будемо грати в політику з навколишнім середовищем, робітниками американського автопрому або американськими споживачами". І закликала дозволити клієнтам вибирати кращий для них електромобіль, не спокушаючи його "профспілковою знижкою" в 4500 доларів за покупку електромобіля "великої трійки".

Ще різкіше висловився 7 грудня на" саміті генеральних директорів", організованому виданням The Wall Street Journal, глава Tesla, який закликав уряд США"піти з дороги і не заважати прогресу".

"Дефіцит федерального бюджету божевільний. ( ... ) Я б не став приймати цей законопроект. Це моя рекомендація", - заявив Ілог Маск. Як відомо, інфраструктурний план Адміністрації президента Байдена обійдеться США в 2 трильйони доларів.

"Американцям не потрібні електромобілі. Поверніть назад минуле століття!"сказано в одному з коментарів під постом Президента США.

Нагадаємо, що уряд Сполучених Штатів перестане закуповувати автомобілі з традиційними силовими установками. Перейти на альтернативні енергоносії машини чиновників повинні до 2035 року. Виняток зроблять для військових машин.