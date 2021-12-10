Маск попутал: президент США по ошибке прорекламировал электромобили Tesla

Президент США Джо Байден опубликовал твит, посвященный новому плану стимулировании производства электромобилей, который обойдется стране в 2 триллиона долларов. Но при этом допустил серьезную оплошность.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на СarScoops.

В своем твите Байден написал: "С моим законом… мы создадим рабочие места, стимулируем производство здесь, в США, предложим потребителям скидки для покупки выпущенных в США и на профсоюзных предприятиях электрических транспортных средств".

Звучит вполне нормально. Но сообщение сопровождалось видеороликом с изображением кроссовера Tesla Model X. А это уже серьезная оплошность – на заводах компании Tesla нет профсоюзов, а ее глава Илон Маск категорически выступает против любых льгот и дотаций. Кроме того, в ролике присутствует электрический спорткар Ford Mustang Mach-E, который производится… в Мексике.

Tesla Model X

Находящиеся у власти демократы настаивают на стимулировании производства электромобилей, произведенных членами профсоюзов. Как мы сообщали ранее, фактически это означает, что предпочтение будет отлаваться моделям Ford, General Motors и Stellantis.

Такая дискриминация подверглась резкой критике со стороны других автопроизводителей. Компания Toyota, в частности, заявила: "Давайте не будем играть в политику с окружающей средой, рабочими американского автопрома или американскими потребителями". И призвала позволить клиентам выбирать лучший для них электромобиль, не соблазняя его "профсоюзной скидкой" в 4500 долларов за покупку электромобиля "большой тройки".

Еще резче высказался 7 декабря на "Саммите генеральных директоров", организованном изданием The Wall Street Journal, глава Tesla, призвавший правительство США "уйти с дороги и не мешать прогрессу".

"Дефицит федерального бюджета безумен. (…) Я бы не стал принимать этот законопроект. Это моя рекомендация", — заявил Илог Маск. Как известно, инфраструктурный план администрации президента Байдена обойдется США в 2 триллиона долларов.

"Американцам не нужны электромобили. Верните назад прошлое столетие!" сказано в одном из комментариев под постом Президента США.

Напомним, что правительство Соединенных Штатов перестанет закупать автомобили с традиционными силовыми установками. Перейти на альтернативные энергоносители машины чиновников должны до 2035 года. Исключение сделают для военных машин.