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Lancia відродить легендарну модель Delta в образі електромобіля

Автор: Константин Широкун

Компанія Lancia оголосила про відродження культової моделі Delta. Терміни виходу на ринок не позначені, але відомо, що новинка буде електричною.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Corriere Della Sera.

27 листопада Lancia відзначить 115-річний ювілей. Лука Наполітано, генеральний директор Lancia, визнав, що всі шанувальники бренду жадають повернення Delta і керівництво компанії не могло проігнорувати таке славне ім'я.

Топ-менеджер підтвердив повернення моделі, сказавши:"вона повернеться, і це буде справжня Delta – захоплююча машина, маніфест прогресу та технологій, і, очевидно, це буде електричним".

Електричний хетчбек побудують на архітектурі STLA Medium, яка буде використовуватися в автомобілях C - і D-сегментів Stellantis Group. Новинка може отримати Дальність ходу на одному заряді батареї до 700 км. Платформа має на увазі установку електродвигунів сумарною потужністю 168-241 к. с.

Нагадаємо, що Lancia випустила три покоління Delta, перше з яких стало культовим автомобілем для бренду і одним з найуспішніших автомобілів у світовому ралі.

Lancia Delta першого покоління стала легендарною завдяки численним успіхам в ралі

Наполітано також додав, що майбутнє Lancia буде зосереджено на середньорозмірних флагманських автомобілях – сегментах, в яких компанія процвітала в минулому. Дилерська мережа буде створена у співпраці з брендами Alfa Romeo і DS. Замість того, щоб мати традиційні дилерські центри з однією маркою, Lancia зосередиться на продажу автомобілів через інтернет.

Раніше ми писали, що нова Mazda 6 переїде на платформу з поздовжнім розташуванням моторів. Вершиною модельної лінійки стане Гібридна машина з роторно-поршневим двигуном.

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Автомобільний ринок