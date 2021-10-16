Lancia возродит легендарную модель Delta в образе электромобиля

Компания Lancia объявила о возрождении культовой модели Delta. Сроки выхода на рынок не обозначены, но известно, что новинка будет электрической.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Corriere Della Sera.

27 ноября Lancia отметит 115-летний юбилей. Лука Наполитано, генеральный директор компании, признал, что все поклонники бренда жаждут возвращения Delta и руководство компании не могло проигнорировать такое славное имя.

Топ-менеджер подтвердил возвращение модели, сказав: "Она вернется, и это будет настоящая Delta – захватывающий автомобиль, манифест прогресса и технологий, и, очевидно, он будет электрическим".

Электрический хэтчбек построят на архитектуре STLA Medium, которая будет использоваться в автомобилях C- и D-сегментов Stellantis Group. Новинка может получить дальность хода на одном заряде батареи до 700 км. Платформа подразумевает установку электродвигателей суммарной мощностью 168-241 л.с.

Напомним, что Lancia выпустила три поколения Delta, первое из которых стало культовым автомобилем для бренда и одним из самых успешных автомобилей в мировом ралли.

Lancia Delta первого поколения стала легендарной благодаря многочисленным успехам в ралли

Наполитано также добавил, что будущее Lancia будет сосредоточено на среднеразмерных флагманских автомобилях – сегментах, в которых компания преуспевала в прошлом. Дилерская сеть будет создана в сотрудничестве с брендами Alfa Romeo и DS. Вместо того чтобы иметь традиционные дилерские центры с одной маркой, Lancia сосредоточится на продаже автомобилей через интернет.

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