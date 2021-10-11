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Новий Citroen C4 вже в Україні. Оголошені ціни

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Понеділок 11 жовтня 2021 13:32
Новий Citroen C4 вже в Україні. Оголошені ціни Новий Citroen C4 (Фото: citroen.ua)
Автор: Олександр Мороз

В Україні почалося приймання замовлень на крос-хетчбек Citroen C4 нового покоління. Автомобіль доступний з бензиновим мотором або дизелем, в різних комплектаціях і з додатковими опціями.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Citroen.

Новий Citroen C4 органічно об'єднує в собі стиль 5-дверного хетчбека і вигляд кросовера. Класичний профіль даху і динамічний нахил заднього скла - візитка хетчбеків сімейства С4.

Водночас короткі звbси та пластикові захисні накладки по нижній частині кузова демонструють приналежність до класу SUV. На додаток автомобіль має немаленький дорожній просвіт у 20 сантиметрів.

Новий Citroen C4 вже в Україні. Оголошені ціни

Крім оригінального дизайну, новинка також відрізняється хорошим оснащенням. Так, вже стартова комплектація LIVE готова запропонувати все необхідне для комфорту і безпеки: подушки і шторки безпеки, кондиціонер, систему моніторингу тиску в шинах, круїз-контроль, фірмову аудіосистему з підтримкою Bluetooth, Підігрів сидінь.

Новий Citroen C4 вже в Україні. Оголошені ціни

Комплектація FEEL додатково пропонує датчики паркування і камера заднього виду, багатофункціональне кермо з підігрівом, 10-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи, фари ECO LED, 17-дюймові легкосплавні диски, клімат-контроль.

Нарешті, максимальна комплектація SHINE порадує адаптивним круїз-контролем з функцією Stop&Go, розпізнаванням дорожніх знаків, системою попередження про зіткнення та екстреного гальмування в місті, адаптивним дальнім світлом High Beam Assist і проекційним дисплеєм Head-Up Display.

Новий Citroen C4 вже в Україні. Оголошені ціни

Автомобіль запропоновано з бензиновим мотором 1.2 PureTech S&S у двох варіантах потужності - 100 і 155 к.с. Також доступний дизель 1.5 BlueHDi 130 S&S з витратою пального всього 3,8 л на 100 км в змішаному циклі.

Ціни на Citroen C4 нового покоління стартують з позначки 517 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Citroen C3 перетворився на кросовер і подешевшав до 10 тисяч доларів. Тепер гамма C3 розширилася до п'яти моделей.

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