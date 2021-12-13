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Чотири авто: якими автівками володіє звільнений заступник міністра Гогілашвілі та скільки вони коштують

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Понеділок 13 грудня 2021 19:10
Чотири авто: якими автівками володіє звільнений заступник міністра Гогілашвілі та скільки вони коштують Автомобіль з автопарку Олександра Гогілашвілі (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

РБК-Україна раніше повідомляло, що заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі офіційно звільнено зі своєї посади. Тепер стали відомі подробиці, які є в декларації скандального чиновника.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на декларацію Олександра Гогілашвілі.

В декларації Олександра Гогілашвілі за 2020 рік вказано три автомобілі. По-перше, це позашляховик Jeep Grand Cherokee випуску 2016 року вартістю 197 914 гривень - власником цього авто є сам Гогілашвілі. Його дружина Марія Левченко володіє одразу двома автомобілями Mazda 3 – 2008 року випуску (вартістю 193 968 грн) та 2016 року випуску (60 647 грн).

А в жовтні 2021 року, вже будучи заступником міністра, Гогілашвілі, згідно декларації, придбав ще один автомобіль - позашляховик Honda Pilot випуску 2015 року. При цьому зазначена в декларації вартість машини становить лише 206 496 гривень.

Чотири авто: якими автівками володіє звільнений заступник міністра Гогілашвілі та скільки вони коштують

Така низька ціна викликає подив, адже вона вдвічі-втричі нижча за ринкову. Наразі уживані Pilot 2015 року на сайтах автопродажів продаються за цінами від 500 до 650 тисяч гривень.

Чотири авто: якими автівками володіє звільнений заступник міністра Гогілашвілі та скільки вони коштують

Honda Pilot 2015 року, як у Олександра Гогілашвілі

При цьому позашляховик Honda Pilot був куплений за ціною, нижчою від ринку не у приватної особи, а у ТОВ "СА Драйв" - фірми, яка згідно з даними сервісу Youcontrol, займається торгівлею автомобілів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли подробиці скандалу з уже звільненим заступником голови МВС на блокпосту в зоні ООС.

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