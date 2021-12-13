Четыре авто: какими машинами владеет уволенный замминистра Гогилашвили и сколько они стоят

РБК-Украина ранее сообщало, что замминистра МВД Александр Гогилашвили официально уволен со своей должности. Теперь стали известны подробности, какие авто есть в декларации скандального чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на декларацию Александра Гогилашвили.

В декларации Александра Гогилашвили за 2020 год указаны три автомобиля. Во-первых, это внедорожник Jeep Grand Cherokee выпуска 2016 года стоимостью 197 914 гривен - владельцем этого авто числится сам Гогилашвили. Его жена Мария Левченко владеет сразу двумя автомобилями Mazda 3 – 2008 года выпуска (стоимостью 193 968 грн) и 2016 года выпуска (60 647 грн) .

А в октябре 2021 года, уже будучи заместителем министра, Гогилашвили, соглано декларации, приобрел еще один автомобиль - внедорожник Honda Pilot выпуска 2015 года. При этом указанная в декларация стоимость машины составляет всего 206 496 гривен.

Столь низкая цена вызыает удивление, ведь она вдвое-втрое ниже рыночной. Сейчас подержанные Pilot 2015 года на сайтах автопродаж продаются по ценам от 500 до 650 тысяч гривен.

Honda Pilot 2015 года, как у Александра Гогилашвили

При этом внедорожник Honda Pilot был куплен по цене ниже рынка не у частного лица, а у ООО "СА Драйв" – фирмы, которая согласно данным сервиса Youcontrol, занимается торговлей автомобилей.

Напомним, ранее мы сообщали подробности скандала с уже уволенным замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС.