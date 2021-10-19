Класичний Porsche 356 змінив колеса на гусениці і лижі заради незвичайного рекорду

В рамках експедиції Project 356 World Rally класичне купе Porsche 356A вирушить підкорювати Антарктиду. Замість коліс на машину встановили гусениці і лижі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт проекту Valkyrie Racing.

Експедиція носить гумантіраний характер, вона має на меті покласти край торгівлі дітьми в світі. У грудні 2021 року купе Porsche 356A повинен буде проїхати 573 км по одному з льодових полів Антарктиди.

Інженер і полярний дослідник Кірон Бредлі підготував класичне купе для підкорення найхолоднішого континенту. Процес зайняв більше 18 місяців. В результаті на машину встановили пару лиж, а також гусениці, що замінюють задні шини. На думку творців, тепер Porsche має на 300 відсотків кращу прохідність в порівнянні з підготовленими повнопривідними позашляховиками.

Автомобіль також отримав каркас безпеки, 4-тонний домкрат, який може підняти автомобіль в пухкому снігу, датчик температури для коробки передач, а також набір рятувальних засобів, води і провізії на випадок надзвичайної ситуації.

У грудні в Антарктиді світловий день триває 24 години, тому освітлювальні прилади з купе були зняті, що допомогло знизити вагу. Після завершення місії команда спробує встановити рекорд швидкості на льодовику Юніон.

Гонщик і філантроп Рене Брінкерхофф сяде за кермо Porsche 356, продовживши свою 20000-мильну подорож по семи континентах. Люди, які хочуть підтримати місію з припинення торгівлі дітьми, можуть пожертвувати 356 доларів, і їхні імена будуть нанесені на кузов класичного спорткара.

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