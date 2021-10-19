Классический Porsche 356 сменил колеса на гусеницы и лыжи ради необычного рекорда

В рамках экспедиции Project 356 World Rally классическое купе Porsche 356A отправится покорять Антарктиду. Вместо колес на машину установили гусеницы и лыжи.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт проекта Valkyrie Racing.

Экспедиция носит гумантираный характер, она преследует цель положить конец торговле детьми в мире. В декабрые 2021 года купе Porsche 356A должен будет проехать 573 км по одному из ледовых полей Антарктиды.

Инженер и полярный исследователь Кирон Брэдли подготовил классическое купе для покорения самого холодного континента. Процесс занял более 18 месяцев. В результате на машину установили пару лыж, а также гусеницы, заменяющие задние шины. По мнению создателей, теперь Porsche имеет на 300 процентов лучшую проходимость по сравнению с подготовленными полноприводными внедорожниками.

Автомобиль также получил каркас безопасности, 4-тонный домкрат, который может поднять автомобиль в рыхлом снегу, датчик температуры для коробки передач, а также набор спасательных средств, воды и провизии на случай чрезвычайной ситуации.

В декабре в Антарктиде световой день длится 24 часа, поэтому осветительные приборы с купе были сняты, что помогло снизить вес. После завершения миссии команда попытается установить рекорд скорости на леднике Юнион.

Гонщик и филантроп Рене Бринкерхофф сядет за руль Porsche 356, продолжив свое 20000-мильное путешествие по семи континентам. Люди, которые хотят поддержать миссию по прекращению торговли детьми, могут пожертвовать 356 долларов, и их имена будут нанесены на кузов классического спорткара.

Ранее сообщалось, что Honda берет курс на электромобили. Главными рынками для грядущих электромобилей Honda видит рынки США и Китая.

Напомним, что крупнейший производитель автомобильного пластика требует миллионные компенсации от автопроизводителей. Компания производит пластиковые детали, которые используются в трети всех транспортных средств в мире.