ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Классический Porsche 356 сменил колеса на гусеницы и лыжи ради необычного рекорда

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 10:17
Классический Porsche 356 сменил колеса на гусеницы и лыжи ради необычного рекорда Фото: Porsche 356A (valkyrieracing.com)
Автор: Константин Широкун

В рамках экспедиции Project 356 World Rally классическое купе Porsche 356A отправится покорять Антарктиду. Вместо колес на машину установили гусеницы и лыжи.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт проекта Valkyrie Racing.

Экспедиция носит гумантираный характер, она преследует цель положить конец торговле детьми в мире. В декабрые 2021 года купе Porsche 356A должен будет проехать 573 км по одному из ледовых полей Антарктиды.

Инженер и полярный исследователь Кирон Брэдли подготовил классическое купе для покорения самого холодного континента. Процесс занял более 18 месяцев. В результате на машину установили пару лыж, а также гусеницы, заменяющие задние шины. По мнению создателей, теперь Porsche имеет на 300 процентов лучшую проходимость по сравнению с подготовленными полноприводными внедорожниками.

Классический Porsche 356 сменил колеса на гусеницы и лыжи ради необычного рекордаАвтомобиль также получил каркас безопасности, 4-тонный домкрат, который может поднять автомобиль в рыхлом снегу, датчик температуры для коробки передач, а также набор спасательных средств, воды и провизии на случай чрезвычайной ситуации.

Классический Porsche 356 сменил колеса на гусеницы и лыжи ради необычного рекордаВ декабре в Антарктиде световой день длится 24 часа, поэтому осветительные приборы с купе были сняты, что помогло снизить вес. После завершения миссии команда попытается установить рекорд скорости на леднике Юнион.

Гонщик и филантроп Рене Бринкерхофф сядет за руль Porsche 356, продолжив свое 20000-мильное путешествие по семи континентам. Люди, которые хотят поддержать миссию по прекращению торговли детьми, могут пожертвовать 356 долларов, и их имена будут нанесены на кузов классического спорткара.

Классический Porsche 356 сменил колеса на гусеницы и лыжи ради необычного рекордаРанее сообщалось, что Honda берет курс на электромобили. Главными рынками для грядущих электромобилей Honda видит рынки США и Китая.

Напомним, что крупнейший производитель автомобильного пластика требует миллионные компенсации от автопроизводителей. Компания производит пластиковые детали, которые используются в трети всех транспортных средств в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения