Найбільший американський автоконцерн GM розпочне випус електричних човнів

General Motors більше століття поставляє двигуни внутрішнього згоряння для суден різних класів. Але прийшов час рухатися далі. І наступний крок - випуск електродвигунів для човнів. З цією метою автовиробник придбав 25% акцій компанії Pure Watercraft, розташованої в Сіетлі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Techcrunch.

Pure Watercraft - це компанія, яка випускає електромотори для човнів дрібними серіями. Зокрема, з минулого року у продажу знаходиться електричний підвісний мотор потужністю 34 к.с. Ціна силової установки – 16 500 доларів. У комплекті з двигуном поставляється літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 8,85 кВт•ч.електричний моторний човен в зборі обійдеться покупцеві у 24 тисячі доларів.

Серед головних переваг електричних човнів, які називає сам виробник - це безшумність і екологічність, а також практично повна відсутність сервісного обслуговування і комплексу щорічної підготовки до зими.

GM заявила, що інвестиції в електричні човнові мотори - це частина зусиль по зниженню рівня викидів для майбутніх поколінь. Наступним продуктом спільної компанії повинні стати гідроцикли на електротязі.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz запатентував незвичайну технологію гальмування. При екстреному гальмуванні колеса машини будуть моментально спущені електронікою.

Раніше стало відомо, що оновлений кросовер Skoda Karoq постав на першому відео. Рестайлінг підготовлений через чотири роки після виходу машини на ринок в 2017 році.