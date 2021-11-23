Крупнейший американский автоконцерн GM займется выпуском электрических лодок

General Motors более века поставляет двигатели внутреннего сгорания для судов разных классов. Но пришло время двигаться дальше. И следующий шаг – выпуск электродвигателей для лодок. С этой целью автопроизводитель приобрел 25% акций компании Pure Watercraft, расположенной в Сиэтле.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Techcrunch.

Pure Watercraft – это компания, которая выпускает электромоторы для лодок мелкими сериями. В частности, с прошлого года в продаже находится электрический подвесной мотор мощностью 34 л.с. Цена силовой установки – 16 500 долларов. В комплекте с двигателем поставляется литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 8,85 кВт•ч. Электрическая моторная лодка в сборе обойдется покупателю в 24 тысячи долларов.

Среди главных преимуществ электрических лодок, которые называет сам производитель – это бесшумность и экологичность, а также практически полное отсутствие сервисного обслуживания и комплекса ежегодной подготовки к зиме.

GM заявила, что инвестиции в электрические лодочные моторы - это часть усилий по снижению уровня выбросов для будущих поколений. Следующим продуктом совместной компании должны стать гидроциклы на электротяге.

Напомним, что Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения. При экстренном торможении колеса машины будут моментально спущены электроникой.

Ранее стало известно, что обновленный кроссовер Skoda Karoq предстал на первом видео. Рестайлинг подготовлен спустя четыре года после выхода машины на рынок в 2017 году.