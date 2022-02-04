Крутіше оригіналу: незвичайна версія Toyota RAV4 розкуплена на три роки вперед

В Японії стилізували паркетник Toyota RAV4 під американські позашляховики 80-х років минулого століття. Модель викликала на ринку шалений ажіотаж і була розкуплена на три роки вперед.

Про це повідомляє Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Mitsuoka Motor.

Протягом сорока років японська компанія Mitsuoka займається створенням на основі серійних моделей ностальгічних ретрокарів. Але грошей великих це заняття, мабуть, не приносить, і тоді майстри перевтілення взялися за популярний паркетник Toyota RAV4.

У нового Mitsuoka Buddy (англ. - приятель) повністю нова передня частина з широкою решіткою радіатора і чотирма квадратними фарами, ззаду з'явилися вузькі ліхтарі, а довершують картину хромовані бампери та вінтажні колеса. Така своєрідна стилізація під Chevrolet Tahoe і Suburban 1980-х років.

Салон кросовера ніяким змінам не піддався як, втім, і силовий агрегат: машина пропонується дволітровим 173-сильним бензиновим мотором і гібридною установкою потужністю 218 кінських сил.

І попри те, що Buddy викликав шалений ажіотаж серед японців. Спочатку Mitsuoka Motor планувала випустити 50 машин у 2021-му і ще 150 у поточному році. Однак, ще до старту продажів автомобіля влітку минулого року, черга не Нього розтягнулася на три роки.

Довелося терміново переглядати виробничий план, збільшивши випуск до 300 автомобілів на рік, а коли це не допомогло зменшити чергу – віддати частину замовлень стороннім підрядникам. Кросовер доступний в шести варіантах двоколірного забарвлення з колесами на 17-19 дюймів.

При цьому ціна на Mitsuoka Buddy "кусається" і стартує з позначки в 45 тисяч доларів. Для порівняння, оригінальний Toyota RAV4 коштує в Японії $24 тисячі.

Нагадаємо, що в Брюсселі пройшла європейська прем'єра нової Toyota bZ4X. Це перша модель нового суббренда Toyota bZ-Beyond Zero.