Круче оригинала: необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед

В Японии стилизовали паркетник Toyota RAV4 под американские внедорожники 80-х годов прошлого века. Модель вызвала на рынке бешеный ажиотаж и была раскуплена на три года вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Mitsuoka Motor.

На протяжении сорока лет японская компания Mitsuoka занимается созданием на основе серийных моделей ностальгических ретрокаров. Но денег больших это занятие видимо не приносит, и тогда мастера перевоплощения взялись за популярный паркетник Toyota RAV4.

У нового Mitsuoka Buddy (англ. – приятель) полностью новая передняя часть с широкой решеткой радиатора и четырьмя квадратными фарами, сзади появились узкие фонари, а довершают картину хромированные бамперы и винтажные колеса. Такая своеобразная стилизация под Chevrolet Tahoe и Suburban 80-х годов.

Салон кроссовера никаким изменениям не подвергся как, впрочем, и силовой агрегат: машина предлагается двухлитровым 173-сильным бензиновым мотором и гибридной установкой мощностью 218 лошадиных сил.

И несмотря на это, что Buddy вызвал бешеный ажиотаж среди японцев. Изначально Mitsuoka Motor планировала выпустить 50 машин в 2021-м и еще 150 в нынешнем году. Однако, еще до старта продаж автомобиля летом прошлого года, очередь не него растянулась на три года.

Пришлось срочно пересматривать производственный план, увеличив выпуск до 300 автомобилей в год, а когда и это не помогло уменьшить очередь – отдать часть заказов сторонним подрядчикам. Кроссовер доступен в шести вариантах двухцветной окраски с колесами на 17-19 дюймов.

При этом цена на Mitsuoka Buddy "кусается" и стартует с отметки в 45 тысяч долларов. Для сравнения, оригинальный Toyota RAV4 стоит в Японии $24 тысячи.

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