Kia відкликає майже 500 тисяч кросоверів і седанів через несправні подушки безпеки

Кілька моделей корейського бренду потрапляють під відкликну кампанію через пошкоджений компонент друкованої плати. Останній може перешкодити спрацьовуванню подушок безпеки в разі зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

В цілому в Kia мають намір відкликати понад 480 600 автомобілів. Під відкликну кампанію потрапляють кросовери Kia Soul 2017-2019 років випуску, електричні Soul EV того ж періоду виробництва, а також седани Kia Forte, вироблені з 2017 по 2018 роки.

Причиною неспрацьовування подушок безпеки може стати поганий контакт в блоці управління подушками безпеки. Кришка блоку при вібраціях може перетерти один з контактів на друкованій платі, в результаті чого навіть при наявності команди від датчиків подушки безпеки не спрацюють.

Дилери повинні перевірити блок управління подушками безпеки та повністю замінять блок. Поки не зареєстровано жодної аварії за участю порушених моделей через описаного заводського дефекту.

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