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Kia відкликає майже 500 тисяч кросоверів і седанів через несправні подушки безпеки

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Понеділок 07 лютого 2022 15:18
Kia відкликає майже 500 тисяч кросоверів і седанів через несправні подушки безпеки Логотип Kia (Фото: kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Кілька моделей корейського бренду потрапляють під відкликну кампанію через пошкоджений компонент друкованої плати. Останній може перешкодити спрацьовуванню подушок безпеки в разі зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

В цілому в Kia мають намір відкликати понад 480 600 автомобілів. Під відкликну кампанію потрапляють кросовери Kia Soul 2017-2019 років випуску, електричні Soul EV того ж періоду виробництва, а також седани Kia Forte, вироблені з 2017 по 2018 роки.

Kia відкликає майже 500 тисяч кросоверів і седанів через несправні подушки безпекиПричиною неспрацьовування подушок безпеки може стати поганий контакт в блоці управління подушками безпеки. Кришка блоку при вібраціях може перетерти один з контактів на друкованій платі, в результаті чого навіть при наявності команди від датчиків подушки безпеки не спрацюють.

Дилери повинні перевірити блок управління подушками безпеки та повністю замінять блок. Поки не зареєстровано жодної аварії за участю порушених моделей через описаного заводського дефекту.

Раніше ми повідомляли, що в Audi розповіли про обмеження свого автопілота. Поспати в машинах майбутнього не вийде.

Нагадаємо, що в електромобілях Tesla виявили критичну несправність ременів безпеки. Машини не повідомляють про непристебнуті ремені.

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