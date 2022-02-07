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Поспати не вдасться: в Audi розповіли про обмеження свого автопілота

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Понеділок 07 лютого 2022 08:43
Поспати не вдасться: в Audi розповіли про обмеження свого автопілота Дорожній трафік (Фото: carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Головний юрист компанії Audi прокоментував можливості та обмеження автопілотів у найближчі роки. Юта Клавіттер оптимістично налаштована щодо автономного майбутнього, але водночас фахівець впевнена, що уміння водити машину людям знадобиться ще довго.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

"У Європі до 2030 року точно з'являться автопілоти, що працюють автономно. Але машини переважно братимуть на себе управління в містах", - сказала вона. "Але важливо розуміти, що вільно спати в машині, поки авто везе нас до заданої мети, ми точно не зможемо".

Технічних регламентів для затвердження автономного водіння четвертого рівня в Європі ще не існує. Новий нормативний документ з'являться не раніше 2024 року. З точки зору Клавіттер, також важлива гармонізація правил між країнами.

Поспати не вдасться: в Audi розповіли про обмеження свого автопілота"Нам необхідно гармонізувати правила на європейському рівні", - сказала вона. "В іншому випадку експлуатація машин з автопілотом буде істотно обмежена за географічним принципом". За її словами, Німеччина істотно випереджає Європу як з точки зору регулювання, так і з точки зору технологій.

"Шлях до автономного водіння, навіть з юридичної точки зору, в Німеччині й в усій Європі буде просуватися обережно і поступово", - сказала вона. "Це буде еволюційно, а не революційно, як у США чи Китаї. Це також може бути перевагою, тому що еволюційний шлях може зміцнити довіру до якості функції, чого та очікують від нас наші клієнти".

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