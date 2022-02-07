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Kia отзывает почти 500 тысяч кроссоверов и седанов из-за неисправных подушек безопасности

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Понедельник 07 февраля 2022 15:18
Kia отзывает почти 500 тысяч кроссоверов и седанов из-за неисправных подушек безопасности Логотип Kia (Фото: kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Несколько моделей корейского бренда попадают под отзывную кампанию из-за поврежденного компонента печатной платы. Последний может помешать срабатыванию подушек безопасности в случае столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

В общей сложности в Kia намерены отозвать более 480 600 автомобилей. Под отзывную кампанию попадают кроссоверы Kia Soul 2017-2019 годов выпуска, электрические Soul EV того же периода производства, а также седаны Kia Forte, произведенные с 2017 по 2018 годы.

Kia отзывает почти 500 тысяч кроссоверов и седанов из-за неисправных подушек безопасностиПричиной несрабатывания подушек безопасности может стать плохой контакт в блоке управления подушками безопасности. Крышка блока при вибрациях может перетереть один из контактов на печатной плате, в результате чего даже при наличии команды от датчиков подушки безопасности не сработают.

Дилеры должны проверить блок управления подушками безопасности и полностью заменят блок. Пока не зарегистрировано ни одной аварии с участием затронутых моделей по причине описанного заводского дефекта.

Ранее мы сообщали, что в Audi рассказали об ограничениях своего автопилота. Поспать в машинах будущего не получится.

Напомним, что в электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность ремней безопасности. Машины не сообщают о непристегнутых ремнях.

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