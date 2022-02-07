Kia отзывает почти 500 тысяч кроссоверов и седанов из-за неисправных подушек безопасности

Несколько моделей корейского бренда попадают под отзывную кампанию из-за поврежденного компонента печатной платы. Последний может помешать срабатыванию подушек безопасности в случае столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

В общей сложности в Kia намерены отозвать более 480 600 автомобилей. Под отзывную кампанию попадают кроссоверы Kia Soul 2017-2019 годов выпуска, электрические Soul EV того же периода производства, а также седаны Kia Forte, произведенные с 2017 по 2018 годы.

Причиной несрабатывания подушек безопасности может стать плохой контакт в блоке управления подушками безопасности. Крышка блока при вибрациях может перетереть один из контактов на печатной плате, в результате чего даже при наличии команды от датчиков подушки безопасности не сработают.

Дилеры должны проверить блок управления подушками безопасности и полностью заменят блок. Пока не зарегистрировано ни одной аварии с участием затронутых моделей по причине описанного заводского дефекта.

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