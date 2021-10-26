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У камуфляжі з картону: новий плагін-гібрид Mercedes-AMG S63 помічений на Нюрбургрингу

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Вівторок 26 жовтня 2021 14:00
У камуфляжі з картону: новий плагін-гібрид Mercedes-AMG S63 помічений на Нюрбургрингу Mercedes-AMG S63 Plug-In Hybrid (Фото: carscoops.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Mercedes старанно працює над AMG-версією нового S-класу – перші прототипи були спіймані в об'єктиви влітку цього року. Тепер же фотографи-шпигуни зловили новинку під час тестів на Нюрбургрингу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

У камуфляжі з картону: новий плагін-гібрид Mercedes-AMG S63 помічений на Нюрбургрингу

І це, безумовно, AMG: масивні колеса, квадратні вихлопні труби, агресивний розширений кузов і, звичайно ж, знаменита решітка радіатора Panamericana. Обидва автомобілі в камуфляжному забарвленні оснащені великими карбоново-керамічними гальмами.

У камуфляжі з картону: новий плагін-гібрид Mercedes-AMG S63 помічений на Нюрбургрингу

Про те, що перед нами підключається гібрид, свідчать лючки для двох видів палива з обох сторін кузова: заливна горловина бензобака і зарядний електричний роз'єм.

Цікавий метод вибрали німці для камуфляжу інтер'єру: для маскування карт дверей і центрального підлокітника використаний звичайний гофрований картон. Якщо виглядає смішно, але працює - можливо, це не так і нерозумно?

У камуфляжі з картону: новий плагін-гібрид Mercedes-AMG S63 помічений на Нюрбургрингу

Очікується, що силова установка Mercedes-AMG S63, побудована на основі бензинового двигуна V8 і електромотора, здатна сумарно видати близько 700 кінських сил. Ходять чутки, що з'явиться і ще більш гаряча модель PHEV з потужністю більше 800 сил. А ось двигуна V12 під капотом AMG ми не побачимо – цей привілей зарезервований виключно для Maybach S680.

У камуфляжі з картону: новий плагін-гібрид Mercedes-AMG S63 помічений на Нюрбургрингу

Враховуючи, що на прототипах майже немає камуфляжу, офіційна презентація розкішної AMG-новинки явно не за горами. А вже через пару днів Mercedes представить абсолютно новий кабріолет SL.

Нагадаємо, що найшвидший спорткар Mercedes-AMG GT знімають з виробництва. Модель дебютувала в 2014 році, а в грудні нинішнього року покине конвеєр.

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