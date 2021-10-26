В камуфляже из картона: новый плагин-гибрид Mercedes-AMG S63 замечен на Нюрбургринге

Компания Mercedes усердно работает над AMG-версией нового S-класса – первые прототипы были пойманы в объективы летом этого года. Теперь же фотографы-шпионы поймали новинку во время тестов на Нюрбургринге.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

И это определенно AMG: массивные колеса, квадратные выхлопные трубы, агрессивный приземистый расширенный кузов и, конечно же, знаменитая решетка радиатора Panamericana. Оба автомобиля в камуфляжной окраске оснащены большими карбоново-керамическими тормозами.

О том, что перед нами подключаемый гибрид, свидетельствуют лючки для двух видов топлива с обеих сторон кузова: заливная горловина бензобака и зарядный электрический разъем.

Интересный метод выбрали немцы для камуфляжа интерьера: для маскировки карт дверей и центрального подлокотника использован обычный гофрированный картон. Если выглядит смешно, но работает - возможно, это не так и глупо?

Ожидается, что силовая установка Mercedes-AMG S63, построенная на основе бензинового двигателя V8 и электромотора, способна суммарно выдать порядка 700 лошадиных сил. Ходят слухи, что появится и еще более горячая модель PHEV с мощностью более 800 сил. А вот двигателя V12 под капотом AMG мы не увидим – эта привилегия зарезервирована исключительно для Maybach S680.

Учитывая, что на прототипах почти нет камуфляжа, официальная презентация роскошной AMG-новинки явно не за горами. А уже через пару дней Mercedes представит совершенно новый кабриолет SL.

Напомним, что быстрейший спорткар Mercedes-AMG GT снимают с производства. Модель дебютировала в 2014 году, а в декабре нынешнего года покинет конвейер.