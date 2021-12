Немає простого рішення: Ілон Маск не хоче, щоб у Tesla Cybertruck були склоочисники

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Твиттер Илона Маска.

Як ми повідомляли раніше, на випробувальному треку заводу Tesla у Каліфорнії було помічено пікап Cybertruck, який виглядає практично готовим до виробництва. На відміну від ранніх прототипів ця версія Tesla Cybertruck має зовнішні дзеркала заднього виду та склоочисник лобового скла. Це вірні прикмети того, що пікап ось-ось набуде фінального вигляду.

При цьому використанио єдиний склоочисник на величезному повідку. У режимі спокою він примикає до водійської стійки лобового скла, а при роботі хитається по дузі. При такій конструкції склоочисник помітно виділяється на кузові, дисонуючи з "безшовним" дизайном Cybertruck.

Tesla Cybertruck з величезним склоочисником лобового скла

Раніше планувалося, що у пікапа будуть лазерні очищувачі лобового скла, на які компанія отримала патент, але реальність суворіша, ніж мрії Ілона Маска. Очільник Tesla вже прокоментував у Твіттері новий елемент зовнішності пікапа. Причому в характерній для себе манері, пожалкувавши, що при створенні Cybertruck доводиться йти на компроміси.

"Закон вимагає, щоб виробники випускали автомобілі з бічними дзеркалами... Склоочисник - ось що турбує мене найбільше, - зазначив глава Tesla. - Немає простого рішення. Склоочисник, який би ховався в передній багажник, був би ідеальним, але це складно ".

Manufacturers have to ship cars with side mirrors by law, but owners are allowed to modify their cars.



The wiper is what troubles me most. No easy solution. Deployable wiper that stows in front trunk would be ideal, but complex.