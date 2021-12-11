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Немає простого рішення: Ілон Маск не хоче, щоб у Tesla Cybertruck були склоочисники

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Субота 11 грудня 2021 10:00
Немає простого рішення: Ілон Маск не хоче, щоб у Tesla Cybertruck були склоочисники
Автор: Вадим Добровольский

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Твиттер Илона Маска.

Як ми повідомляли раніше, на випробувальному треку заводу Tesla у Каліфорнії було помічено пікап Cybertruck, який виглядає практично готовим до виробництва. На відміну від ранніх прототипів ця версія Tesla Cybertruck має зовнішні дзеркала заднього виду та склоочисник лобового скла. Це вірні прикмети того, що пікап ось-ось набуде фінального вигляду.

При цьому використанио єдиний склоочисник на величезному повідку. У режимі спокою він примикає до водійської стійки лобового скла, а при роботі хитається по дузі. При такій конструкції склоочисник помітно виділяється на кузові, дисонуючи з "безшовним" дизайном Cybertruck.

Немає простого рішення: Ілон Маск не хоче, щоб у Tesla Cybertruck були склоочисники

Tesla Cybertruck з величезним склоочисником лобового скла

Раніше планувалося, що у пікапа будуть лазерні очищувачі лобового скла, на які компанія отримала патент, але реальність суворіша, ніж мрії Ілона Маска. Очільник Tesla вже прокоментував у Твіттері новий елемент зовнішності пікапа. Причому в характерній для себе манері, пожалкувавши, що при створенні Cybertruck доводиться йти на компроміси.

"Закон вимагає, щоб виробники випускали автомобілі з бічними дзеркалами... Склоочисник - ось що турбує мене найбільше, - зазначив глава Tesla. - Немає простого рішення. Склоочисник, який би ховався в передній багажник, був би ідеальним, але це складно ".

Нагадаємо, президент США Джо Байден помилково прорекламував електромобілі Tesla. Глава Білого дому опублікував твіт із відео, в якому электрокари Ілона Мска не мали пз'явитися.

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