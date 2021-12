Нет простого решения: Илон Маск не хочет, чтобы у Tesla Cybertruck были стеклоочистители

Об єтом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Твиттер Илона Маска.

Как мы сообщали ранее, на испытательном треке завода Tesla в Калифорнии был заснят пикап Cybertruck, который выглядит практически готовым к производству. В отличие от ранних прототипов эта версия Tesla Cybertruck имеет внешние зеркала заднего вида и стеклоочиститель лобового стекла. Это верные приметы того, что пикап вот-вот обретет финальный вид.

При этом использован единственый стеклоочистель на огромном поводке. В режиме покоя он примыкает к водительской стойке лобового стекла, а при работе качается по дуге. При такой конструкци стеклоочиститель заметно выделяется на кузове, диссонируя с "бесшовным" дизайном Cybertruck.

Tesla Cybertruck с огромным стеклоочистителем лобового стекла

Ранее планировалось, что у пикапа будут лазерные очистители лобового стекла, на которые компания получила патент, но реальность суровее, чем мечты Илона Маска. Глава Tesla уже прокомментировал в Твиттере новый элемент внешности пикапа. Причем, в характерной для себя манере, выразив сожаление, что при создании Cybertruck приходится идти на компромисы.

"Закон требует, чтобы производители выпускали автомобили с боковыми зеркалами... Стеклоочиститель - вот что беспокоит меня больше всего, - отметил глава Tesla. - Нет простого решения. Убирающийся стеклоочиститель, который прячется в передний багажник, был бы идеальным, но это сложно".

Manufacturers have to ship cars with side mirrors by law, but owners are allowed to modify their cars.



The wiper is what troubles me most. No easy solution. Deployable wiper that stows in front trunk would be ideal, but complex.