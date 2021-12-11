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Нет простого решения: Илон Маск не хочет, чтобы у Tesla Cybertruck были стеклоочистители

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Суббота 11 декабря 2021 10:00
Нет простого решения: Илон Маск не хочет, чтобы у Tesla Cybertruck были стеклоочистители Огромный стеклоочиститель на предсерийной версии Tesla Cybertruck (Фото: скриншот YoTube)
Автор: Вадим Добровольский

Об єтом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Твиттер Илона Маска.

Как мы сообщали ранее, на испытательном треке завода Tesla в Калифорнии был заснят пикап Cybertruck, который выглядит практически готовым к производству. В отличие от ранних прототипов эта версия Tesla Cybertruck имеет внешние зеркала заднего вида и стеклоочиститель лобового стекла. Это верные приметы того, что пикап вот-вот обретет финальный вид.

При этом использован единственый стеклоочистель на огромном поводке. В режиме покоя он примыкает к водительской стойке лобового стекла, а при работе качается по дуге. При такой конструкци стеклоочиститель заметно выделяется на кузове, диссонируя с "бесшовным" дизайном Cybertruck.

Нет простого решения: Илон Маск не хочет, чтобы у Tesla Cybertruck были стеклоочистители

Tesla Cybertruck с огромным стеклоочистителем лобового стекла

Ранее планировалось, что у пикапа будут лазерные очистители лобового стекла, на которые компания получила патент, но реальность суровее, чем мечты Илона Маска. Глава Tesla уже прокомментировал в Твиттере новый элемент внешности пикапа. Причем, в характерной для себя манере, выразив сожаление, что при создании Cybertruck приходится идти на компромисы.

"Закон требует, чтобы производители выпускали автомобили с боковыми зеркалами... Стеклоочиститель - вот что беспокоит меня больше всего, - отметил глава Tesla. - Нет простого решения. Убирающийся стеклоочиститель, который прячется в передний багажник, был бы идеальным, но это сложно".

Напомним, президент США Джо Байден по ошибке прорекламировал электромобили Tesla. Глава Белого дома опубликовал твит с видео, в электрокары Илона Маска не должны были появиться.

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