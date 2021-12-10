Маск поплутав: президент США помилково прорекламував електромобілі Tesla

Президент США Джо Байден опублікував твіт, присвячений новому плану стимулювання виробництва електромобілів, який обійдеться країні в 2 трильйони доларів. Але при цьому допустив серйозну помилку.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на СагЅсоорѕ.

У своєму твіті Байден сказав: "З моїм законом... ми створимо робочі місця, стимулюємо виробництво тут, у США, запропонуємо споживачам знижки для покупки випущених в США і на профспілкових підприємствах електричних транспортних засобів".

Electric vehicles are the future.



With my Build Back Better Act and Bipartisan Infrastructure Law, we're going to create jobs, boost manufacturing here in the U.S., and create consumer rebates for folks to buy American-made, union-made electric vehicles. pic.twitter.com/Zep59V6hNk — President Biden (@POTUS) December 8, 2021

Звучить цілком нормально. Але повідомлення супроводжувалося відеороликом із зображенням кросовера Tesla Model X. а це вже серйозна помилка-на заводах компанії Tesla немає профспілок, а її глава Ілон Маск категорично виступає проти будь-яких пільг і дотацій. Крім того, в ролику присутній електричний спорткар Ford Mustang Mach-E, який виробляється... в Мексиці.

Tesla Model X

Демократи, що знаходяться при владі, наполягають на стимулюванні виробництва електромобілів, вироблених членами профспілок. Як ми повідомляли раніше, фактично це означає, що перевага буде відлаватися моделям Ford, General Motors і Stellantis.

Така дискримінація піддалася різкій критиці з боку інших автовиробників. Компанія Toyota, зокрема, заявила:"Давайте не будемо грати в політику з навколишнім середовищем, робітниками американського автопрому або американськими споживачами". І закликала дозволити клієнтам вибирати кращий для них електромобіль, не спокушаючи його "профспілковою знижкою" в 4500 доларів за покупку електромобіля "великої трійки".

Ще різкіше висловився 7 грудня на" саміті генеральних директорів", організованому виданням The Wall Street Journal, глава Tesla, який закликав уряд США"піти з дороги і не заважати прогресу".

"Дефіцит федерального бюджету божевільний. ( ... ) Я б не став приймати цей законопроект. Це моя рекомендація", - заявив Ілог Маск. Як відомо, інфраструктурний план Адміністрації президента Байдена обійдеться США в 2 трильйони доларів.

"Американцям не потрібні електромобілі. Поверніть назад минуле століття!"сказано в одному з коментарів під постом Президента США.

Нагадаємо, що уряд Сполучених Штатів перестане закуповувати автомобілі з традиційними силовими установками. Перейти на альтернативні енергоносії машини чиновників повинні до 2035 року. Виняток зроблять для військових машин.