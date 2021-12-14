Хоче пільг і субсидій: Канада бажає приєднатися до США

Канадці бажають при покупці електромобіля мати такі ж податкові пільги, що й громадяни Сполучених Штатів. Але є нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала ввести податкові пільги для електромобілів, вироблених в Америці членами профспілок.

Це викликало опір з боку Мексики та Канади, а також багатьох іноземних автовиробників, американські робітники яких не перебувають у профспілках.

Зокрема, канадська влада зазначила, що Канада і США роками разом будують автомобілі, а нинішній план Байдена загрожує альянсу. І пообіцяли ввести жорсткі заходи у відповідь, якщо законопроект про податкові пільги буде прийнятий.

Однак тепер прем'єр-міністр Канади Трюдо, пропонує інший варіант: щоб канадські покупці електромобілів отримали право на податкові пільги, аналогічні тим, які пропонуються в США.

План адміністрації Байдена передбачає, що автомобілі, вироблені в країні членами профспілок, отримають пільги на суму до 12 500 доларів США (16 000 Канадських доларів за поточним обмінним курсом). У той час, як Канада пропонує своїм громадянам знижку лише до 5000 Канадських доларів при покупці електромобіля.

Пропозиція про те, щоб США і Канада виробили спільну тарифну політику, безсумнівно буде вітатися концерном General Motors, який оголосив про свої плани виробляти розвізні фургони BrightDrop в Інгерсоллі, провінція Онтаріо. Це також може зберегти робочі місця на заводі Stellantis в канадському Брамптоні.

Нагадаємо, що уряд Сполучених Штатів перестане закуповувати автомобілі з традиційними силовими установками. Перейти на альтернативні енергоносії машини чиновників повинні до 2035 року.