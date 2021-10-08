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General Motors знайшла глобального партнера для вирішення проблеми дефіциту мікрочіпів

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П'ятниця 08 жовтня 2021 08:58
General Motors знайшла глобального партнера для вирішення проблеми дефіциту мікрочіпів Фото: Виробництво електричного Hummer (media.gm.com)
Автор: Константин Широкун

General Motors оголосила, що підписала меморандум з GE Renewable Energy для поліпшення шляхів поставок важких і легких рідкоземельних матеріалів і магнітів, міді та електротехнічної сталі, використовуваних при виробництві електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Спочатку корпорації зосередяться на створенні ланцюжка поставок для виробництва магнітів в Північній Америці і Європі. GM буде використовувати ці матеріали для виробництва електродвигунів своїх машин.

"Безпечна та продумана ланцюг постачання матеріалів для електромобілів має вирішальне значення для реалізації планів GM щодо електрифікації своєї модельної лінійки", - сказав Шилпан Амін, віце-президент GM із закупівель та постачання. "Електродвигуни є одним з найважливіших компонентів нашої платформи Ultium, а важкі та легкі рідкоземельні матеріали є важливим компонентом наших моторних магнітів".

"Робота з GM дає нам ще один інструмент для отримання надійного, стійкого та конкурентоспроможного джерела ключових матеріалів у майбутньому, який допоможе нам знизити вартість відновлюваної енергії та прискорити електрифікацію, зробивши електромобілі більш життєздатним варіантом для споживачів", - зазначив Даніель Мерфельд, технічний директор GE Renewable Energy.

Крім створення ланцюжка поставок, дві компанії також вивчать можливість співпраці в області нових технологій і процесів виробництва електромобілів. Вони також планують працювати разом, щоб лобіювати в уряді підтримку своїх починань.

Раніше ми писали, що нова Mazda 6 переїде на платформу з поздовжнім розташуванням моторів. Машина також збереже бензинові і дизельні мотори в лінійці.

Також повідомлялося, що Tesla хоче зірвати випуск електромобілів Rivian. Rivian Automotive звинувачують у крадіжці комерційних секретів.

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