General Motors нашла глобального партнера для решения проблемы дефицита микрочипов

General Motors объявила, что подписала меморандум о GE Renewable Energy для улучшения путей поставок тяжелых и легких редкоземельных материалов и магнитов, меди и электротехнической стали, используемых при производстве электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Первоначально корпорации сосредоточатся на создании цепочки поставок для производства магнитов в Северной Америке и Европе. GM будет использовать эти материалы для производства электродвигателей своих машин.

"Безопасная и продуманная цепочка поставок материалов для электромобилей имеет решающее значение для реализации планов GM по электрификации своей модельной линейки", - сказал Шилпан Амин, вице-президент GM по закупкам и поставкам. "Электродвигатели являются одним из наиболее важных компонентов нашей платформы Ultium, а тяжелые и легкие редкоземельные материалы являются важным компонентом наших моторных магнитов".

"Работа с GM дает нам еще один инструмент для получения надежного, устойчивого и конкурентоспособного источника ключевых материалов в будущем, который поможет нам снизить стоимость возобновляемой энергии и ускорить электрификацию, сделав электромобили более жизнеспособным вариантом для потребителей", - отмечает Даниэль Мерфельд, технический директор GE Renewable Energy.

Помимо создания цепочки поставок, две компании также изучат возможность сотрудничества в области новых технологий и процессов производства электромобилей. Они также планируют работать вместе, чтобы лоббировать в правительстве поддержку своих начинаний.

Ранее мы писали, что новая Mazda 6 переедет на платформу с продольным расположением моторов. Машина также сохранит бензиновые и дизельные моторы в линейке.

Также сообщалось, что Tesla хочет сорвать выпуск электромобилей Rivian. Rivian Automotive обвиняют в краже коммерческих секретов.