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Тепер крос-седан: Ford Mondeo змінив покоління, але не усіх ринках

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Середа 10 листопада 2021 12:15
Тепер крос-седан: Ford Mondeo змінив покоління, але не усіх ринках Новий Ford Mondeo ST-Line Для Китаю (Фото :motor1.com)
Автор: Олександр Мороз

У процесі зміни генерації Ford Mondeo перетворився на крос-седан зі збільшеним дорожнім просвітом і додатковим захистом нижньої частини кузова.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Йдеться про версію для Китаю, так як американський ринок колись популярний седан вже покинув (там він носив ім'я Fusion), а в березні 2022 року компанія Ford остаточно припинить випуск Mondeo і в Європі.

Судячи зі знімків в базі Міністерства промисловості та інформатизації КНР, новий Ford Mondeo зовні нагадує купе-кросовер Ford Evos, що дебютував у квітні нинішнього року в рамках Шанхайського автосалону.

Тепер крос-седан: Ford Mondeo змінив покоління, але не усіх ринках

Тому, можна припустити, що інтер'єр Мондео теж запозичить від нього ж: 12,3-дюймова цифрова приладова панель і дисплеєм мультимедійної системи SYNC+ 2.0 діагоналлю 27 дюймів.

На китайському ринку новий Ford Mondeo запропонований дволітровим бензиновим турбомотором EcoBoost потужністю 245 к.с., що працює в парі з 8-діапазонною автоматичною коробкою передач.

Виробляти Ford Mondeo нового покоління будуть на спільному підприємстві Ford і Changan. У продаж крос-седан надійде в першому кварталі 2022 року.

Тепер крос-седан: Ford Mondeo змінив покоління, але не усіх ринках

Бізнес-седан Mondeo дебютував в 1993 році на зміну моделі Sierra і з тих пір розійшовся по світу тиражем майже 5 мільйонів примірників.

Нагадаємо, що Ford оновив Focus - одну з найпопулярніших моделей у своїй лінійці. Машина отримала найбільший в класі монітор мульімедійної системи діагоналлю 13,2 дюйма, і сам інфотеймент Ford SYNC 4 отримав кілька нових функцій.

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