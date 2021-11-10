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Теперь кросс-седан: Ford Mondeo сменил поколение, но не на всех рынках

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Среда 10 ноября 2021 12:15
Теперь кросс-седан: Ford Mondeo сменил поколение, но не на всех рынках Новый Ford Mondeo ST-Line для Китая (Фото: motor1.com)
Автор: Александр Мороз

В процессе смены генерации Ford Mondeo превратился в кросс-седан с увеличенным дорожным просветом и дополнительной защитой нижней части кузова.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Речь идет о версии для Китая, так как американский рынок некогда популярный седан уже покинул (там он носил имя Fusion), а в марте 2022 года компания Ford окончательно прекратит выпуск Mondeo и в Европе.

Судя по снимкам в базе Министерства промышленности и информатизации КНР, новый Ford Mondeo внешне напоминает купе-кроссовер Ford Evos, дебютировавший в апреле нынешнего года в рамках Шанхайского автосалона.

Теперь кросс-седан: Ford Mondeo сменил поколение, но не на всех рынках

Поэтому, можно предположить, что интерьер Мондео тоже позаимствует от него же: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и дисплеем мультимедийной системы SYNC+ 2.0 диагональю 27 дюймов.

На китайском рынке новый Ford Mondeo предложен двухлитровым бензиновым турбомотором EcoBoost мощностью 245 л.с., работающим в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

Производить Ford Mondeo нового поколения будут на совместном предприятии Ford и Changan. В продажу кросс-седан поступит в первом квартале 2022 года.

Теперь кросс-седан: Ford Mondeo сменил поколение, но не на всех рынках

Оставшийся без преемника в Европе и Америке, бизнес-седан Mondeo дебютировал в 1993 году на смену модели Sierra и с тех пор разошелся по миру тиражом почти 5 миллионов экземпляров.

Напомним, что Ford обновил Focus – одну из самым популярных моделей в своей линейке. Машина получила самый большой в классе монитор мульимедийной системы диагональю 13,2 дюйма, и сам инфотеймент Ford SYNC 4 получил несколько новых функций.

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