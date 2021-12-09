Ford більше не приймає замовлення на електричний пікап F-150 Lightning

Компанія Ford зібрала 200 тисяч попередніх замовлень на електричний пікап F-150 Lightning. Цього вистачить, щоб завантажити виробництво на 3 роки вперед. Подальше приймання заявок зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на офіційний сайт Ford.

У компанії Ford потирають руки: на електричний пікап F-150 Lightning зібрано вже 200 тисяч попередніх замовлень з внесенням депозиту, що повертається, у розмірі 100 доларів. Якщо всі ці люди підтвердять покупку, коли почнеться серійне виробництво, то компанії доведеться витратити понад 3 роки, щоб виконати замовлення.

Ford F-150 Lightning

Виробничі плани передбачають випуск 15 тисяч машин у 2022 році, 55 тисяч — у 2023-му та 80 тисяч — у 2024 році. Таким чином Останнім 50 тисячам замовників доведеться чекати свої машини аж до 2025 року. Мало хто захоче відкласти покупку на чотири роки — більшість людей купить аналогічну машину у конкурентів Hummer, Rivian або Tesla.

Тому Ford зараз посилено працює над тим, щоб у 2023 році збільшити випуск на 45%, до 80 тисяч машин, щоб задовольнити замовлення. Ну а побічним ефектом ажіотажного попиту Ford F-150 Lightning стало скасування приймання подальших заявок.

Приймання заявок на Ford з американського сайту Ford)