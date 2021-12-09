Ford больше не принимает заказы на электрический пикап F-150 Lightning

Компания Ford собрала 200 тысяч предзаказов на электрический пикап F-150 Lightning. Этого хватит, чтобы загрузить производство на 3 года вперед. Дальнейший прием заявок остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальный сайт Ford.

В компании Ford потирают руки: на электрический пикап F-150 Lightning собрано уже 200 тысяч предзаказов с внесением возвращаемого депозита в размере 100 долларов. Если все эти люди подтвердят покупку, когда начнется серийное производство, то компании придется потратить более 3 года, чтобы выполнить заказы.

Ford F-150 Lightning

Производственные планы предполагают выпуск 15 тысяч машин в 2022 году, 55 тысяч — в 2023-м и 80 тысяч — в 2024 году. Таким образом последним 50 тысячам заказчиков придется ждать свои машины аж до 2025 года. Мало кто захочет отложить покупку на четыре года — большинство людей предпочтет купить аналогичную машину у конкурентов Hummer, Rivian или Tesla.

Поэтому Ford сейчас усиленно работает над тем, чтобы в 2023 году увеличить выпуск на 45%, до 80 тысяч машин, чтобы удовлетворить заказы. Ну а побочным эффектом ажиотажного спроса Ford F-150 Lightning стала отмена приема дальнейших заявок.

Прием заявок на Ford криншот с американского сайта Ford)