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Ford більше не приймає замовлення на електричний пікап F-150 Lightning

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Четвер 09 грудня 2021 13:00
Ford більше не приймає замовлення на електричний пікап F-150 Lightning Електричний пікап Ford F - 150 Lightning (Фото: media.ford.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компанія Ford зібрала 200 тисяч попередніх замовлень на електричний пікап F-150 Lightning. Цього вистачить, щоб завантажити виробництво на 3 роки вперед. Подальше приймання заявок зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на офіційний сайт Ford.

У компанії Ford потирають руки: на електричний пікап F-150 Lightning зібрано вже 200 тисяч попередніх замовлень з внесенням депозиту, що повертається, у розмірі 100 доларів. Якщо всі ці люди підтвердять покупку, коли почнеться серійне виробництво, то компанії доведеться витратити понад 3 роки, щоб виконати замовлення.

Ford більше не приймає замовлення на електричний пікап F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning

Виробничі плани передбачають випуск 15 тисяч машин у 2022 році, 55 тисяч — у 2023-му та 80 тисяч — у 2024 році. Таким чином Останнім 50 тисячам замовників доведеться чекати свої машини аж до 2025 року. Мало хто захоче відкласти покупку на чотири роки — більшість людей купить аналогічну машину у конкурентів Hummer, Rivian або Tesla.

Тому Ford зараз посилено працює над тим, щоб у 2023 році збільшити випуск на 45%, до 80 тисяч машин, щоб задовольнити замовлення. Ну а побічним ефектом ажіотажного попиту Ford F-150 Lightning стало скасування приймання подальших заявок.

При заході на офіційний сайт Ford в Північній Америці клієнти, які бажають зарезервувати електричний пікап, тепер бачать наступне повідомлення: "Поки ми готуємось разом творити історію, нам довелося призупинити прийом нових замовлень".

Ford більше не приймає замовлення на електричний пікап F-150 Lightning

Приймання заявок на Ford F-150 Lightning призупинено (Фото: скриншот з американського сайту Ford)

Нагадаємо, ціна на Ford F - 150 Lightning стартує з 40 тисяч доларів (без урахування Федеральної податкової пільги в 7500 доларів). Покупці можуть вибирати між версіями Standard і Extended Range з запасом ходу 370 і 483 км відповідно.

Для Standard Range передбачена двомоторна силова установка з віддачею 432 К.С. і 1050 Нм. У версії Extended Range потужність збільшена до 571 к.с. при тому ж крутному моменті.

Раніше повідомлялося, що у США водіям роздають по 400 доларів. Пропозиція діє в Мічигані при виконанні певної умови.

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