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Ford больше не принимает заказы на электрический пикап F-150 Lightning

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Четверг 09 декабря 2021 13:00
Ford больше не принимает заказы на электрический пикап F-150 Lightning Электрический пикап Ford F-150 Lightning (Фото: media.ford.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компания Ford собрала 200 тысяч предзаказов на электрический пикап F-150 Lightning. Этого хватит, чтобы загрузить производство на 3 года вперед. Дальнейший прием заявок остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальный сайт Ford.

В компании Ford потирают руки: на электрический пикап F-150 Lightning собрано уже 200 тысяч предзаказов с внесением возвращаемого депозита в размере 100 долларов. Если все эти люди подтвердят покупку, когда начнется серийное производство, то компании придется потратить более 3 года, чтобы выполнить заказы.

Ford больше не принимает заказы на электрический пикап F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning

Производственные планы предполагают выпуск 15 тысяч машин в 2022 году, 55 тысяч — в 2023-м и 80 тысяч — в 2024 году. Таким образом последним 50 тысячам заказчиков придется ждать свои машины аж до 2025 года. Мало кто захочет отложить покупку на четыре года — большинство людей предпочтет купить аналогичную машину у конкурентов Hummer, Rivian или Tesla.

Поэтому Ford сейчас усиленно работает над тем, чтобы в 2023 году увеличить выпуск на 45%, до 80 тысяч машин, чтобы удовлетворить заказы. Ну а побочным эффектом ажиотажного спроса Ford F-150 Lightning стала отмена приема дальнейших заявок.

При заходе на официальный сайт Ford в Северной Америке клиенты, желающие зарезервировать электрический пикап, теперь видят следующее сообщение: "Пока мы готовимся вместе творить историю, нам пришлось приостановить прием новіх предзаказов".

Ford больше не принимает заказы на электрический пикап F-150 Lightning

Прием заявок на Ford F-150 Lightning остановлен (Фото: скриншот с американского сайта Ford)

Напомним, цена на Ford F-150 Lightning стартует с 40 тысяч долларов (без учета федеральной налоговой льготы в 7500 долларов). Покупатели могут выбирать между версиями Standard и Extended Range с запасом хода 370 и 483 км соответственно.

Для Standard Range предусмотрена двухмоторная силовая установка с отдачей 432 л.с. и 1050 Нм. У версии Extended Range мощность увеличена до 571 л.с. при том же крутящем моменте.

Ранее сообщалось, что в США водителям раздают по 400 долларов. Предложение действует в Мичигане при выполнении определенного условия.

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