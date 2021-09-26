Филиал Google: электромобиль Volvo XC40 Recharge знакомится с украинскими реалиями

В Украине стартовали продажи электрического кроссовера Volvo XC40 Recharge. Каков он, первый серийный электромобиль Volvo? За ответом мы отправились на ездовую презентацию новинки. И хотя полноценный тест-драйв еще впереди, первые впечатления на украинских дорогах получены.

Особенности Volvo XC40 Recharge

На днях шведская марка Volvo сменила логотип. Он стал двухмерным, отображая дальнейшую цифровизацию автомобильного мира. Для самого бренда это еще и символ перезагрузки, ведь взят курс на электромобили. В 2025 году них будет приходиться до 50% "легковіх" продаж Volvo, а уже к 2030-му в гамме вообще не должно остаться моделей с ДВС.

Фото: Вадим Добровольский/РБК-Украина

Электрическим первенцем Вольво стал кроссовер XC40 Recharge, представленный в прошлом году. Теперь он доступен и в Украине, причем наша страна получила модель одной из первых вслед за ключевыми европейскими рынками.

XC40 Recharge разработан не с нуля, а является электрической версией "просто" XC40. Иными словами, на уже существующую "тележку" были смонтированы все электрические компоненты. Поэтому нужно присматриваться, чтобы снаружи отличить машину от своих собратьев с ДВС.

Фото: Вадим Добровольский/РБК-Украина

Помимо отсутствия выхлопной трубы главная внешняя особенность — глухая глянцевая заглушка в цвет кузова на месте решетки радиатора. К слову, за расположенной на ней эмблеме скрывается радар адаптивного круиз-контроля. А вооружившись рулеткой, можно увидеть и разницу в клиренсе: электрический XC40 ближе к земле на 35 мм (176 мм против 211).

Главная же фишка скрывается в салоне за вертикальным дисплеем информационно-равлекательной системы. Она впервые для Volvo имеет встроенные сервисы Google, среди которых, например, навигация и голосовой помощник.

Интерьер Volvo XC40 Recharge (Фото: Volvo)

Задать маршрут, найти нужную радиостанцию и даже открыть шторку панорамной крыши — все это можно сделать, не отрывая рук от руля. Пока система понимает английский ("Hey, Google!" и остальные команды желательно выговаривать четко, без акцента) и русский, но уже к концу года на нашем рынке появятся машины с родным украинским интерфейсом.

Столь тесная интеграция с Google неминуемо влечет периодические обновления. Они закачиваются "по воздуху" и даже во время движения, а вот для установки машину придется остановить и выключить. Более того — оставить в таком состоянии на все то время, пока инсталлирутюся обновления. Хорошо хоть система не вынуждает водителя сделать это здесь и сразу, а дает возможность дождаться удобного момента, ведь процесс может длиться до 90 минут. Но в любом случае для обновлений заряд батареи не должен быть ниже 40%.

Характеристики XC40 Recharge

Плоская литий-ионная батарея расположена под полом салона, а ее емкость составляет 78 кВт•ч. В измерительном цикле WLTP запас хода достигает 418 км в комбинированном режиме и до 539 км — в городском. Таковы цифры по паспорту, и проверить их в короткой поездке по ходу презентации не представлялось возможным. Так что дождемся тест-драйва.

Заряжаться можно несколькими способами. Зарядка от бытовой сети предусмотрена, но всерьез этот вариант рассматривать не стоит: при силе тока 10 ампер на восполнения запаса батареи уйдет почти 40 часов, а при шести амперах — и вовсе 70! Никто не захочет оставлять машину у розетки так надолго.

Фото: Volvo

Поэтому владельцы будут в основном пользоваться разъемами Type 2 (или Mennekes) и CCS 2. Первый — зарядка трехфазным переменным током 380 В, а бортовое зарядное устройство позволяет принимать до 11 кВт в час. Второй — для "быстрой" зарядки постоянным током: при максимальной поддерживаемой мощности 150 кВт время зарядки от 0 до 80% составит всего полчаса. В Украине более распространены терминалы на 50 кВт — зарядка до тех же 80% продлится около часа.

Два электромотора по 150 кВт каждый нашли свои места на передней и задней осях — полный привод не превращает электрический XC40 во внедорожник, но точно не дает повода считать его "паркетником". А суммарная отдача в 408 л.с. и 660 Нм конвертируется в 4,9 секунды разгона до первой "сотни". С такими характеристиками машина должна драйвить!

Как едет первый электрический Вольво

Нажать кнопку запуска Start, перекинуть селектор трансмиссии в Drive — в этом привычном алгоритме в случае с XC40 Recharge первый пункт отсутствует. Открываешь дверь, садишься в кресло — машина готова.

Удивительно, но она оказалась одновременно мягкой и быстрой. Где обещанный мощный разгон? Он под последней третью хода педали акселератора — пока не прожмешь, электрический XC40 набирает скорость по-шведски интеллигентно, не пугая ни пассажиров, ни соседей по потоку взрывными ускорениями.

Фото: Вадим Добровольский/РБК-Украина

Полный привод позволяет уверенно стоять на траектории, а вот внятный уровень рекуперации доступен лишь в специальном режиме One pedal drive. Это аналогия e-Pedal у Nissan Leaf: ехать можно в одну педаль, не задействуя тормоз. Правда, у Ниссана система подключает еще и гидравлику, а здесь — чисто рекуперативное торможение (гидравлические тормоза активируются в экстренных ситуациях и при остановке).

На хорошем покрытии и умеренных неровностя подвеска комфортна и собранна, позволяя парить над дорогой. Мимовольно начинаешь ехать быстрее, но лишь до тех пор, пока не встретится участок с волнами: тут же появляется вертикальная раскачка, которая вынуждает сбросить скорость.

Комплектации и цены Вольво XC40 Recharge

Купить Volvo XC40 Recharge можно уже сейчас, а на выбор предлагаются две комплектации — Plus и Pro. По умолчанию в оснащении есть цифровая 12,3-дюймовая приборная панель и та самая мультимедиасистема с Google, а также климат-контроль, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль и даже матричные фары. Ну а топ-комплектация щеголяет панорамной крышей, системой кругового обзора, акустикой Harman Kardon и позволяет вместо базового тряпичного салона выбирать между кожей и комбинированной отделкой из алькантары.

Цена XC40 Recharge в сравнении с конкурентами адекватная: за комплектацию Plus дилеры просят 48 340 евро, а за Pro — 52 480 евро. На момент публикации это 1,51 и 1,64 грн млн соответственно.

Фото: Вадим Добровольский/РБК-Украина

Гарантия составляет 3 года или 100 тысяч км (на год длиннее, чем у моделей марки с ДВС). Приятный бонус — бесплатной в этот период будет замена тормозных колодок и даже дисков в случае износа. Впрочем, со стороны Вольво это отнюдь не жест щедрости — рекуперация и режим One pedal drive способны продлить жизнь колодок и дисков чуть ли не до бесконечности.

У батареи отдельная гарантия — 8 лет или 160 тысяч километров. Но нужно помнить, что возрастное снижение емкости, характерное для литий-ионных аккумуляторов, гарантийным случаем не считается. В этой связи будет нелишним придерживаться рекомендации производителя — не злоупотреблять зарядкой на скоростных станциях постоянного тока и не заряжать батарею более чем на 80% без особой необходимости.