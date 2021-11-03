Емоційний дизайн і збалансовані пропорції: Skoda показала перші зображення бюджетного седана Slavia

Компанія Skoda вперше опублікувала ескізи нової доступної моделі Slavia, прем'єра якої відбудеться вже в листопаді поточного року. Новинка виконана у фірмовій стилістиці чеського бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Седан побудований на спрощеній версії фольксвагенівської платформи MQB і спочатку розроблявся для ринку Індії - Slavia буде випускатися на заводі в Пуне з 95-відсотковою локалізацією комплектуючих.

Однак тепер чехи кажуть, що "в середньостроковій перспективі" моделі, побудовані в Індії, будуть експортуватися "на інші ринки, що розвиваються". Це дає підстави вважати, що Slavia може з'явитися, зокрема, в Україні.

Попри те, що Skoda Slavia уніфікована з бразильським Volkswagen Virtus, дизайн у неї свій: фамільна радіаторна решітка, рельєфний капот і діодні L-подібні ходові вогні. При цьому чеський седан буде на 5-7 довшим за німецького побратима.

Моторна лінійка запозичена у соплатформенного кросовера Skoda Kushaq: бензинові "турботрiйка" 1.0 TSI (115 к.с.) і "турбочетвiрка" 1.5 TSI (150 к. с.). Обидва агрегати в базі працюють з шестиступінчастою "механікою", в більш дорогих комплектаціях компанію літровому движку складе шестидіапазонний "автомат", півторалітровому мотору – DSG7.

Спочатку дебют Skoda Slavia був намічений на грудень поточного року, проте минулого тижня стало відомо, що онлайн-презентація пройде вже 18 листопада.

Нагадаємо, що Skoda відмовляється від виробництва Fabia Combi нового покоління. Цей крок повинен допомогти Skoda дотримуватися суворих стандартів викидів в Європі.