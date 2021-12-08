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Велика французька революція: Peugeot відмовляється від бензинових та дизельних двигунів

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Середа 08 грудня 2021 11:06
Велика французька революція: Peugeot відмовляється від бензинових та дизельних двигунів Електричний кросовер Peugeot e-2008 (Фото: Peugeot)
Автор: Олександр Мороз

Глава Peugeot Лінда Джексон заявила, що французька марка, що входить в концерн Stellantis, не продаватиме автомобілі з ДВС в Європі після 2030 року. Але продовжить випускати їх для інших ринків.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на AutoNews.

Слідом за марками DS, Alfa Romeo і Opel в Peugeot обіцяють перевести весь свій модельний ряд на електротягу. Але тільки в Європі - на ринках інших країн французи до цього поки не готові. Крім того, електромобілі дорожче машин з ДВС, а в більшості країн, що розвиваються для них просто немає зарядної інфраструктури.

Велика французька революція: Peugeot відмовляється від бензинових та дизельних двигунів

"У міру того, як Peugeot переходить на нові платформи Stellantis, ми будемо виводити з європейської лінійки автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, — пообіцяла Лінда Джексон. - Однак на інших ринках машини з ДВС залишаться".

У Євросоюзі збираються повністю відмовитися від продажів автомобілів з двигунами на викопному паливі до 2035 року. Таким чином, Peugeot "виконає план" на п'ять років раніше.

Велика французька революція: Peugeot відмовляється від бензинових та дизельних двигунів

Що стосується інших брендів Stellantis, такими як Fiat і Citroen, то тут справи йдуть складніше - вони продають велику кількість компактних автомобілів, переведення яких на електротязі невиправдано підвищить ціни.

У рамках всієї групи Stellantis до 2030 року на електричні та гібридні автомобілі припадатиме 70 відсотків європейських продажів концерну і 40 відсотків - у США.

Нагадаємо, що генеральний директор Stellantis Карлос Таварес поскаржився на те, що автовиробників примушують випускати електромобілі, але при цьому він поняття не має, як зробити з Виробництво прибутковим.

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