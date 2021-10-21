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Електричні Porsche 718 Cayman і Boxster отримають батарею в незвичайному місці

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Четвер 21 жовтня 2021 08:56
Електричні Porsche 718 Cayman і Boxster отримають батарею в незвичайному місці Фото: Porsche Mission R (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Спорткари Porsche 718 Cayman і Boxster наступного покоління стануть електромобілями. При цьому новинки, ймовірно, отримають компоновку з незвичайним розташуванням тягової батареї, яка всупереч загальноприйнятому тренду електромобілів буде розташовуватися не під підлогою салону.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

В рамках недавнього Мюнхенського автосалону Porsche представила концепт-кар Mission R, який, за словами головного дизайнера Porsche Майкла Мауера, отримав в дизайні екстер'єру багато елементів, які з'являться на новому електромобілі компанії. Ймовірно, мова йде про майбутню заміну Cayman і Boxster.

Електричні Porsche 718 Cayman і Boxster отримають батарею в незвичайному місціНезважаючи на кардинальну зміну силової установки, новинки будуть імітувати середньомоторне компонування поточних моделей 718 завдяки розташованому позаду водія тяговому акумулятору.

Розташувавши акумулятор між салоном і задньою віссю, а не в підлозі, як у більшості інших електромобілів, Porsche зможе зробити решту кузова дуже низькою, щоб зменшити опір повітрю. Крім того, таке рішення дозволить встановити крісла набагато нижче, ніж у більшості сучасних електромобілів.

"У типового дводверногго спортивного автомобіля для зменшення лобового опору силует повинен бути якомога нижчим і плоским", - пояснив технічний директор Porsche Міхаель Штайнер.

"Платформа, що лежить в основі нових Cayman і Boxster, не буде пов'язана з існуючою електричною платформою ICE", - сказав генеральний директор Олівер Блум. Також можливо, що" середньомоторна " компоновка Porsche 718 наступного покоління буде використовуватися в майбутньому для високопродуктивних моделей Lamborghini і Audi, додав Штайнер.

Раніше повідомлялося, що Mercedes прощається з Daimler і вступає в нову еру. У новий концерн увійдуть чотири бренди: Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach і Mercedes-EQ.

Також ми писали, що Honda показала перші фото останньої бензинової моделі для Європи. У новому поколінні Civic Type R отримав збільшену решітку радіатора і більший Центральний повітрозабірник.

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