Без дверей та ДВЗ: Citroën показав найменший у світі позашляховик

Компанія Citroen представила новий концепт My Ami Buggy, який являє собою позашляхову версію крихітного міського автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Компактний електромобіль Citroen Ami вже має пару серійних версій: пасажирський варіант, а також модифікацію легкого розвізного фургона. Тепер прийшла черга позашляхової модифікації.

My Ami Buggy отримав ряд унікальних рис, раніше недоступних компактному електричному Citroen. Так, запасне колесо перекочувало на дах, в колісних арках з'явилися позашляхові шини, роль бамперів виконують елементи силового каркаса.

Усередині електромобіля прописалися нові сидіння, товщина наповнювача в яких збільшена з 35 до 70 мм. Cидіння можна вийняти з машини, щоб помити. Цікаво, що в салоні з'явилися написи Pilot і Copilot над кріслами водія і пасажира.

Серед заводських аксесуарів - чотири кронштейна для екшн-камер, знімні зовнішні дзеркала, новий затиск для смартфона і рухливий тримач для пляшок. Цікаво, що всі аксесуари надруковані на 3D-принтері.

На сьогодні Citroen My Ami Buggy - це яскравий концепт-кар, який в серію не збирається. Його цивільна версія оснащується невеликим електромотором, який здатний розігнати електромобіль до 42 км/ч. Запас ходу машини без підзарядки – близько 75 кілометрів.

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