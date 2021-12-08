ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Камера, мотор, авария: Tesla столкнулась с дорожным ограждением при съемках рекламы автопилота

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 16:52
Камера, мотор, авария: Tesla столкнулась с дорожным ограждением при съемках рекламы автопилота Фото: логотип Tesla (popularmechanics.com)
Автор: Константин Широкун

В США произошел курьезный случай: при съемке рекламы автопилота Tesla электромобиль попал в крупную аварию. Интересно, что ДТП произошло пять лет назад, все подробности инцидента держались в секрете.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Целью рекламы было раскрыть все преимущества на то время инновационной системы автономного вождения собственной разработки. Но первый же дубль окончился неприятным происшествием: электромобиль столкнулся с дорожным ограждением, при этом потеряв возможность к передвижению своим ходом.

По задумке режиссеров рекламного ролика, Tesla на автопилоте должна была самостоятельно проехать по улицам, соблюдая разметку, меняя ряды и слушаясь светофоров. По итогу поездки электромобиль парковался возле офиса компании без чьей-либо помощи. Рекламные слоганы в видео обещали, что машина самостоятельно выбирает оптимальный маршрут, отталкиваясь от дорожной ситуации. Но по факту электромобиль передвигался по заранее загруженному маршруту во встроенной навигационной системе.

Напомним, что Volvo предложила для своих электрокаров обновление в стиле Tesla. Новая прошивка позволяет получить ощутимую прибавку мощности и крутящего момента.

Ранее мы сообщали, что стали известны модели Toyota, которые первыми получат инновационные твердотельные батареи. Новая разработка появится на гибридах компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения