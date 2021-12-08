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Додати потужність через повітря: Volvo запропонувала для своїх електрокарів оновлення в стилі Tesla

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Середа 08 грудня 2021 08:40
Додати потужність через повітря: Volvo запропонувала для своїх електрокарів оновлення в стилі Tesla Фото: Polestar 2 (media.polestar.com)
Автор: Константин Широкун

Для електричного седана Polestar 2, що випускається компанією Volvo, стало доступне оновлення софту. Нова прошивка дозволяє отримати відчутне збільшення потужності і крутного моменту.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Оновлення програмного забезпечення можна завантажити через веб-магазин Polestar Extras та інсталювати повністю віддалено. В результаті "прокачування" Polestar 2 отримує збільшення у продуктивності на рівні 67 к.с. потужності та 20 Нм максимального крутного моменту. А час розгону від 0 до 100 км/год скорочується на 0,3 секунди, до 4,4 секунди.

Генеральний директор Polestar Томас Інгенлат зазначає, що дане оновлення має підкреслити можливості оновлення машин по "повітрю" в найближчому майбутньому.

Додати потужність через повітря: Volvo запропонувала для своїх електрокарів оновлення в стилі TeslaОднак, шведський автовиробник не повідомляє про те, як нова прошивка впливає на запас ходу, а також ресурс батареї. Оновлення електричного седана доступне в таких країнах, як Австрія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія та Великобританія. За все доводиться платити – ціна такого віддаленого "чіп-тюнінгу" - близько 1000 євро, але вона може відрізнятися від ринку до ринку.

Нагадаємо, що Bentley працює над ідеальним розкішним впроваджувачем. Британський люксовий бренд готує автомобіль з максимальним комфортом для пасажирів заднього ряду.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі моделі Toyota, які першими отримають інноваційні твердотільні батареї. Toyota активно тестує гібридні кросовери і хетчбеки з твердотільними акумуляторними установками.

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