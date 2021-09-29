Дорожче Toyota Hilux і Mitsubishi L200: в Україні представлено 5,4-метровий пікап Great Wall Poer

На виставці "АГРО-Експо-2021", яка сьогодні відкрилася в Кропивницькому, українську прем'єру відсвяткував новий великий пікап з Китаю - Great Wall Poer.
Автомобіль відрізняється багатим оснащенням. Вже в стартовій комплектації є світлодіодні фари, мультимедійна система з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм, оздоблення салону екошкірою. Також в комплекті йдуть кришка вантажного відсіку і бічні захисні елементи кузова.
З таким цінником Great Wall Poer доведеться конкурувати з уже згаданими моделями Mitsubishi L200 і Toyota Hilux.
Нагадаємо, творець української Мівіни намір завоювати Європу своїми електромобілями. В'єтнамський бренд VinFast хоче продавати на європейських ринках два електричних кросовери VF32 і VF33.