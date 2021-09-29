Дороже Toyota Hilux и Mitsubishi L200: в Украине представлен 5,4-метровый пикап Great Wall Poer

На выставке "АГРО-Экспо-2021", которая сегодня открылась в Кропивницком, украинскую премьеру отпраздновал новый большой пикап из Китая - Great Wall Poer.

При длине 5403 мм автомобиль по габаритам опережает японские модели Mitsubishi L200 (5225 мм) и Toyota Hilux (5325 мм) и китайские JAC T6 (5325 мм) и Great Wall Wingle 7 (5395 мм). Для Poer предлагается двухрядная кабина на пять мест, грузоподъемность составляет 975 кг.

Под капотом Poer расположен двухлитровый турбодизель 4D20 мощностью 120 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим "автоматом" фирмы ZF. Привод на переднюю ось осуществляется через многодисковую муфту Borg Warner.

Автомобиль отличается богатым оснащением. Уже в стартовой комплектации есть светодиодные фары, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, отделка салона экокожей. Также в комплекте идут крышка грузового отсека и боковые защитные элементы кузова.

Под стать и цена - ни много ни мало 1,25 млн гривен. Это вдвое дороже пикапа Great Wall Wingle 7, который со стартовой ценой 660 тысяч гривен ранее был самым дорогим пикапом в украинской линейке марки.

С таким ценником Great Wall Poer придется конкурировать с уже упомянутыми моделями Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.

Напомним, создатель украинской Мивины намерен завоевать Европу своими электромобилями. Вьетнамский бренд VinFast хочет продавать на европейских рынках два электрических кроссовера VF32 и VF33.