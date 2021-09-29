Дороже Toyota Hilux и Mitsubishi L200: в Украине представлен 5,4-метровый пикап Great Wall Poer

На выставке "АГРО-Экспо-2021", которая сегодня открылась в Кропивницком, украинскую премьеру отпраздновал новый большой пикап из Китая - Great Wall Poer.
Автомобиль отличается богатым оснащением. Уже в стартовой комплектации есть светодиодные фары, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, отделка салона экокожей. Также в комплекте идут крышка грузового отсека и боковые защитные элементы кузова.
С таким ценником Great Wall Poer придется конкурировать с уже упомянутыми моделями Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.
Напомним, создатель украинской Мивины намерен завоевать Европу своими электромобилями. Вьетнамский бренд VinFast хочет продавать на европейских рынках два электрических кроссовера VF32 и VF33.