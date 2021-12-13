Як новий: на аукціон виставлений 28-річний пікап Toyota Hilux з пробігом всього 150 км

28-річний пікап Toyota Hilux, що майже все своє існування простояв безвиїзно в гаражі, незабаром знайде нового власника. Автомобіль буде продано з аукціону в січні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на аукціонний дім Mecum.

Попри те, що японський пікап випущено в 1993 році, він зберігся в ідеальному стані, а його пробіг по одометру становить всього 94 милі (151 км).

Автомобіль в кольорі Forest Green Metallic був куплений новим у дилера Toyota в штаті Нью-Гемпшир, після чого з невідомих причин простояв у гаражі майже три десятиліття. За цей час прийшли в непридатність паливний насос, масляний і повітряний фільтри, паливний бак і шини Goodyear AT – їх довелося замінити. Всі інші деталі та вузли залишилися оригінальними.

Під капотом знаходиться 2,4-літровий бензиновий "атмосферник" на 114 кінських сил, що працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Пікап оснащений також системою повного приводу зі знижувальною передачею.

Що стосується салону, то його комплектація небагата: інтер'єр оброблений простою сірою тканиною і жорстким пластиком, немає навіть магнітоли та електросклопідйомників.

Toyota Hilux п'ятого покоління (відомий на ринку США під ім'ям Toyota Pickup) 1993 року випуску виставлений на аукціон Mecum, торги пройдуть з 6 по 16 січня 2022 року.

Нагадаємо, що в американському штаті Джорджія знаходиться незвичайне місце з 4 тисячами кинутих автомобілів. Але Old Car City - це не звалище, а своєрідний музей просто неба.