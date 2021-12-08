Понад 4000 машин: знайдено Атлантиду покинутих автомобілів

Неподалік Атланти в американському штаті Джорджія знаходиться незвичайне місце з 4 тисячами кинутих автомобілів. Але Old Car City - це не звалище, а своєрідний музей просто неба.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на MotorTrend.

Old Car City, що за 50 миль від Атланти (штат Джорджія) - місце, яке при нагоді слід відвідати кожному справжньому автомобілісту. І ось чому.

Батько нинішнього власника "старого міста" Діна Льюїса організував тут в 40-х роках минулого століття бізнес з розбирання автомобілів. З часом кількість машин зростала, але бізнес занепадав.

У підсумку під відкритим небом з'явився гігантський арт-об'єкт у вигляді понад 4000 занедбаних автомобілів, розкиданих по території в 14 гектарів.

Більшість подібних "скарбів" зберігаються потайки від сторонніх очей, а ось Льюїс Дін всього за кілька доларів дозволить оглянути величезну колекцію класичних авто. Тільки ходити доведеться багато-протяжність доріг Old Car City становить близько 10 км.

Серед автомобілів, що стоять просто неба, можна побачити безліч культових моделей - Ford Mustang і Camaro, Dodge Charger і Challenger, Plymouth Superbird і Belvedere, раритетні хот-роди і навіть шкільні автобуси. Дещо стоїть під навісом і серед них трапляються непогано збережені екземпляри.

Все інше ви побачите в цьому відео. Безумовно це місце варто відвідати при нагоді.

Нагадаємо, що на продаж виставлений суперкар Ferrari BB 512i, що раніше належав зірці світового кіно Жану-Полю Бельмондо. Актор купив автомобіль в 1985 році.