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Как новенький: на аукцион выставлен 28-летний пикап Toyota Hilux с пробегом всего 150 км

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Понедельник 13 декабря 2021 09:07
Как новенький: на аукцион выставлен 28-летний пикап Toyota Hilux с пробегом всего 150 км Toyota Hilux 1993 года выпуска (Фото: mecum.com)
Автор: Александр Мороз

28-летний пикап Toyota Hilux, который почти все свое существование простоял безвыездно в гараже, вскоре найдет нового владельца. Автомобиль будет продан с аукциона в январе 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на аукционный дом Mecum.

Несмотря на то, что японский пикап выпущен в 1993 году, он сохранился в идеальном состоянии, а его пробег по одометру составляет всего 94 мили (151 км).

Как новенький: на аукцион выставлен 28-летний пикап Toyota Hilux с пробегом всего 150 км

Автомобиль в цвете Forest Green Metallic был куплен новым у дилера Toyota в штате Нью-Гэмпшир, после чего по неизвестным причинам простоял в гараже почти три десятилетия. За это время пришли в негодность топливный насос, масляный и воздушный фильтры, топливный бак и шины Goodyear AT – их пришлось заменить. Все остальные детали и узлы остались оригинальными.

Как новенький: на аукцион выставлен 28-летний пикап Toyota Hilux с пробегом всего 150 км

Под капотом находится 2,4-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 114 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Пикап оснащен также системой полного привода с понижающей передачей.

Как новенький: на аукцион выставлен 28-летний пикап Toyota Hilux с пробегом всего 150 км

Что касается салона, то его комплектация небогата: интерьер отделан простой серой тканью и жестким пластиком, нет даже магнитолы и электростеклоподъемников.

Как новенький: на аукцион выставлен 28-летний пикап Toyota Hilux с пробегом всего 150 км

Toyota Hilux пятого поколения (известный на рынке США под именем Toyota Pickup) 1993 года выпуска выставлен на аукцион Mecum, торги пройдут с 6 по 16 января 2022 года.

Как новенький: на аукцион выставлен 28-летний пикап Toyota Hilux с пробегом всего 150 км

Напомним, что в американском штате Джорджия находится необычное место с 4 тысячами брошенных автомобилей. Но Old Car City - это не свалка, а своеобразный музей под открытым небом.

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