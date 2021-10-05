Незважаючи на дефіцит мікрочіпів: Tesla встановила новий рекорд продажів

У той час як більшість автовиробників продовжують страждати від дефіциту напівпровідників Tesla завершила третій квартал 2021 року зі новим рекордом продажів. Компанія випустила і реалізувала 237,8 і 241,3 тисячі електромобілів відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Associated Press.

За підсумками III кварталу компанія Tesla справила 237 823 електромобілі, продажі склали 241 300 машин. Цей результат перевершує попередній рекорд компанії, який був встановлений у другому кварталі 2021 року, коли було продано 201 250 електромобілів.

Левова частка, а саме 228 882 машини, припадає на Model 3 і Model Y, і тільки 8 941 одиниць - це Model S і Model X. Варто зазначити, що третій квартал став другим кварталом, коли вироблялася оновлена Model S. Оновлений електричний кросовер Model X ще не встав на конвеєр.

Одна з причин, чому Тесла змогла уникнути катастрофічних наслідків дефіциту мікросхем, полягає в тому, що вона почала купувати мікросхеми від зовнішніх постачальників і переписала коди для роботи з новими мікросхемами. Важко сказати, чи зможе Tesla в четвертому кварталі 2021 року уникнути дефіциту мікрочіпів.

Очікується, що в найближчі місяці виробництво різних моделей Tesla зросте, після того як будуть запущені заводи в Берліні та Остіні, штат Техас, і почнеться виробництво Cybertruck.

Раніше повідомлялося, що Tesla заборонила публікувати у відкритому доступі інформацію про баги автопілота. Компанія оновила програмне забезпечення, в якому з'явилася, так звана "кнопка завантаження".