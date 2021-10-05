Невзирая на дефицит микрочипов: Tesla установила новый рекорд продаж

В то время как большинство автопроизводителей продолжают страдать от дефицита полупроводников Tesla завершила третий квартал 2021 года с новым рекордом продаж. Компания выпустила и реализовала 237,8 и 241,3 тысячи электромобилей соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Associated Press.

По итогам III квартала компания Tesla произвела 237 823 электромобиля, продажи составили 241 300 машин. Этот результат превосходит предыдущий рекорд компании, который был установлен во втором квартале 2021 года, когда было продано 201 250 электромобилей.

Львиная доля, а именно 228 882 машины, приходится на Model 3 и Model Y, и только 8 941 единиц - это Model S и Model X. Стоит отметить, что третий квартал стал вторым кварталом, когда производилась обновленная Model S. Обновленный электрический кроссовер Model X еще не встал на конвейер.

Одна из причин, по которой Tesla смогла избежать катастрофических последствий нехватки микросхем, заключается в том, что она начала приобретать микросхемы от внешних поставщиков и переписала коды для работы с новыми микросхемами. Трудно сказать, сможет ли Tesla в четвертом квартале 2021 года избежать дефицита микрочипов.

Ожидается, что в ближайшие месяцы производство различных моделей Tesla вырастет, после того как будут запущены заводы в Берлине и Остине, штат Техас, и начнется производство Cybertruck.

Ранее сообщалось, что Tesla запретила публиковать в открытом доступе информацию о багах автопилота. Компания обновила программное обеспечение, в котором появилась, так называемая "кнопка загрузки".