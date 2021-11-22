Експорт до Європи та України: Chery представила стильний кросовер Omoda 5

На домашньому автошоу в Гуанчжоу компанія Chery представила стильний кросовер Omoda 5. Ця модель стала першим представником нової SUV-лінійки китайського бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoHome.

Дизайном новинки з незвичайним ім'ям Omoda займався власний колектив під керівництвом Стіва Юма, який раніше працював в концерні General Motors.

Автомобіль виконаний в новій стилістиці Art In Motion: двоколірний кузов з контрастними елементами, облицювання радіатора без окантовки, світлодіодна оптика і 18-дюймові колеса.

Відповідно до цифрового індексу Chery Omoda 5 за розмірами порівняємо з кросовером Tiggo 5, проте має купеподібний кузов. Габарити новинки складають 4400х1830х1585 мм при довжині колісної бази 2,63 метра.

У салоні встановлені два 12,3-дюймових екрани, об'єднаних під загальним склом. Це віртуальна приладова панель і тачскрін мультимедійної системи. Кількість кнопок звели до мінімуму, а за більшість функцій відповідають сенсори.

Під капотом встановлений 1,6-літровий турбомотор tgdi нової серії Kunpeng, що розвиває 197 к.с. і 290 Нм крутного моменту. У парі з силовим агрегатом працює 7-ступінчастий робот з двома зчепленнями. Привід - тільки передній. Пізніше очікуються Гібридна і повністю електрична модифікації.

У китайських дилерів Chery Omoda 5 з'явиться в другому кварталі майбутнього року, потім плануються почнуться поставки кросовера в країни Азії, Південної Америки, Африки та Європи.

Нагадаємо, у порівнянні з минулим роком експорт авто з Китаю виріс в два рази-1,36 млн авто проти 620 тисяч за три квартали минулого року. Китайські автомобілі завойовують світ.