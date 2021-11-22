Экспорт в Европу и Украину: Chery представила стильный кроссовер Omoda 5

На домашнем автошоу в Гуанчжоу компания Chery представила стильный кроссовер Omoda 5. Эта модель стала первым представителем новой SUV-линейки китайского бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoHome.

Дизайном новинки с необычным именем Omoda занимался собственный коллектив под руководством Стива Юма, ранее работавшего в концерне General Motors.

Автомобиль выполнен в новой стилистике Art In Motion: двухцветный кузов с контрастными элементами, облицовка радиатора без окантовки, светодиодная оптика и 18-дюймовые колеса.

В соответствии с цифровым индексом Chery Omoda 5 по размерам сравним с кроссовером Tiggo 5, однако имеет купеобразный кузов. Габариты новинки составляют 4400х1830х1585 мм при длине колесной базы 2,63 метра.

В салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана, объединенных под общим стеклом. Это виртуальная приборная панель и тачскрин мультимедийной системы. Количество кнопок свели к минимуму, а за большинство функций отвечают сенсоры.

Под капотом установлен 1,6-литровый турбомотор TGDI новой серии Kunpeng, развивающий 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В паре с силовым агрегатом трудится 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод – только передний. Позднее ожидаются гибридная и полностью электрическая модификации.

У китайских дилеров Chery Omoda 5 появится во втором квартале будущего года, затем планируются начнутся поставки кроссовера в страны Азии, Южной Америки, Африки и Европы.

Напомним, в сравнении с прошлым годом экспорт авто из Китая вырос в два раза – 1,36 млн авто против 620 тысяч за три квартала прошлого года. Китайские автомобили завоевывают мир.